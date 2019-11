“CHI FA BUU SI VERGOGNI” – DOPO I CORI RAZZISTI A VERONA, BALOTELLI SI SFOGA SU INSTAGRAM E REPLICA AL TECNICO DELL'HELLAS JURIC CHE AVEVA PARLATO DI SFOTTO’: "CHI NEGA L’EVIDENZA NON E’ UN UOMO" – ANCHE GLI ISPETTORI FEDERALI HANNO SENTITO I CORI RAZZISTI – IL MINISTRO SPADAFORA PARLA DI "BARBARIE" - "PROFONDO IMBARAZZO DI FRONTE A CERTI EPISODI DI INTOLLERANZA E DISCRIMINAZIONE" - VIDEO

Dopo il pomeriggio emotivamente complicato vissuto da Mario Balotelli a Verona, l’attaccante del Brescia prova a ritrovare un po’ di serenità in famiglia. Nella serata di domenica, Mario ha postato un video su Instagram in cui appare, stuzzicadenti in bocca, con la figlia Pia alle spalle che gioca insieme alla nonna con un palloncino rosa. “Semplicità” il titolo azzeccato che compare.

Il messaggio più esplicito Mario lo riserva alla successiva story, in cui compare il video della curva del Verona, in cui si sente una minoranza dei tifosi veneti che gli fa “buu”. “Le ‘persone’ - scrive Balo - di questa curva che hanno fatto il verso della scimmia.

Vergognatevi. VERGOGNATEVI. Vergognatevi davanti ai vostri figli, mogli, genitori, parenti, amici e conoscenti..vergogna”.

SOLIDARIETA’

Balotelli, sempre su Instagram, ha espresso il suo pensiero con un ulteriore post. “Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi.. graie di cuore. Avete dimostrato di essere veri uomini, non come chi nega l’evidenza”.

SPADAFORA

Sui fatti di Verona e quelli di sabato all'Olimpico di Roma è intervenuto anche il ministro dello Sport Spadafora: "Da italiano, da rappresentante delle istituzioni, provo profondo imbarazzo per certi episodi di intolleranza e discriminazione. So che tutti gli attori coinvolti sono sensibili e impegnati a reprimere tali fenomeni. È quindi necessario - e su questo insisterò con Federcalcio e Leghe - che si adottino iniziative concrete. La maggioranza silenziosa del tifo alzi un grido di fronte a questa barbarie e restituisca al calcio i nobili valori di cui è da sempre portatore".

