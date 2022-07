“CRISTIANO RONALDO MI INVITÒ A CASA SUA PER UNA NOTTE INSIEME" - LA MODELLA E PRESENTATRICE ALYSON ECKMANN RACCONTA IL FLIRT CON CR7 CHE L'HA CORTEGGIATA PRIMA DI CONOSCERE GEORGINA RODRIGUEZ: MI HA INVITATO A CASA SUA PER PASSARE UNA NOTTE INSIEME, MA RIFIUTAI. POTEVO ESSERCI IO AL POSTO DI GEORGINA. CI SIAMO SCRITTI PER UN MESE"

Da corrieredellosport.it

cristiano ronaldo manchester united

A margine di una lunga intervista ai microfoni di "Telecinco" la modella e presentatrice televisiva Alyson Eckmann ha svelato dei dettagli piuttosto piccanti del suo passato, confessando di aver avuto un flirt molto intenso con Cristiano Ronaldo. Alyson ha raccontato che il fuoriclasse portoghese, oggi in rottura con il Manchester United, l'ha corteggiata prima di conoscere Georgina Rodriguez: "Mi ha invitato a casa sua per passare una notte insieme, ma rifiutai. Potevo esserci io al posto di Georgina".

Alyson Eckmann ha utilizzato il suo profilo TikTok per caricare un video nel quale ha svelato i dettagli della serata in cui Cristiano Ronaldo l'ha invitata a casa sua. Nata negli Stati Uniti, più precisamente a Seattle, Alyson ha visto crescere a dismisura la sua popolarità dopo aver vinto il Grande Fratello Vip. Attualmente ha più di 250.000 follower su TikTok e oltre 287.000 su Instagram. "Ho ospitato l'evento di Cristiano Ronaldo per il suo nuovo profumo. Alla festa abbiamo cominciato a conversare e mi ha invitato a casa sua. Gli ho detto di no, perché avrei dovuto lavorare il giorno dopo. Sapevo cosa sarebbe successo se fossi andato a casa sua", ha raccontato la Eckmann.

Alyson Eckmann

"Il mio amico, che era lì con me, ha detto: 'Aly, non puoi dire di no, per favore'. Così ho detto a Cristiano: devi mandarmi un autista che mi accompagni a casa mia quando lo dico io'. Abbiamo lasciato la festa. Siamo finiti a casa sua e abbiamo bevuto qualche bicchiere di champagne. Poi, verso le 3 di notte, gli ho detto che volevo tornare a casa e mi ha mandato con il suo autista. Quando siamo usciti di casa, mi ha chiesto il numero e ci siamo scritti per un mese, ma niente di speciale: 'Ciao come stai. Cosa stai facendo? Sto lavorando. Sono a casa mia. Cose così. E a quello si è fermato".

