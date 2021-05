12 mag 2021 16:26

“DIMMI TE SE DEVO STARE QUI NELLA TERRA COME UN CANE”... – MEDVEDEV IN CRISI DI NERVI SUL ROSSO PERDE IL DERBY RUSSO CON KARATSEV. QUALCHE GIORNO FA IL NUMERO 2 AL MONDO SBRAITAVA: “NON VOGLIO GIOCARE SULLA TERRA!”. E OGGI IL MEDVEDEV HA CONFERMATO LA SUA AVVERSIONE PER LA TERRA BATTUTA (A PARIGI VA A FARE IL TURISTA?) – LO SHOW CON L’ARBITRO: “TI PREGO, SQUALIFICAMI, SARA’ MEGLIO PER TUTTI” – SONEGO REGOLA MAUGER E SI REGALA THIEM AGLI OTTAVI – VIDEO