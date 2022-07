L'UE HA L'ORO IN BOCCA – LA COMMISSIONE EUROPEA HA PROPOSTO UN NUOVO PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA CHE PREVEDE UN EMBARGO ALL’IMPORTAZIONE DI ORO DA MOSCA – L’OBIETTIVO DI BRUXELLES È EVITARE CHE IL METALLO PREZIOSO DIVENTI UNO STRUMENTO FINANZIARIO IN MANO AGLI OLIGARCHI AMICI DI PUTIN – L'UE PROPONE ANCHE NUOVI LIMITI ALL’IMPORT DA PARTE DELLA RUSSIA DI BENI UTILIZZABILI PER SCOPI MILITARI, COME PRODOTTI CHIMICI E MACCHINARI