COME E’ MORTO “ER PATATA”? "ROBERTO NON SI DROGAVA. GLI È VENUTO L'INFARTO PERCHÉ ERA DIABETICO, PESAVA 130 CHILI, AVEVA AVUTO IL COVID E TRASCURAVA LA SUA SALUTE” - PARLA DANIELE BRUNETTI, FRATELLO DELL’ATTORE TROVATO SENZA VITA NEL LETTO DEL SUO APPARTAMENTO - "POTREBBE ESSERSI FATTO QUALCHE SPINELLO MA PER LUI NON ERA UN CULTO, QUELLO CHE HANNO DETTO SONO INFAMIE". APERTO UN FASCICOLO PER 'MORTE IN CONSEGUENZA DI UN ALTRO REATO'. IN CASA TRACCE DI COCAINA, TRE BUSTINE DI HASHISH E UN BOTTIGLIA PER FUMARE…