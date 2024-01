“CON GHALI SI RISCHIA LA POLEMICA POLITICA” - I VOTI AI BRANI DI SANREMO BY FABRIZIO BIASIN – “FIORELLA MANNOIA NEL SUO BRANO CANTA: “SONO UNO SPECCHIO CHE SI È ROTTO”. CON TUTTO IL RISPETTO, MI DO UNA GRATTATINA” - "L’AGGHIACCIANTE INNO ALL’AMORE DI RENGA NEK: A ’STO PUNTO VOGLIO CAPIRE COM’ERA QUELLA DEI JALISSE“ – "IL PEZZO DEI RICCHI E POVERI "È GIÀ UN CORO DA STADIO", LA BALLATONA DI MANINNI: “STRINGERTI FORTE È SPETTACOLARE”. "OCCHIO CHE DI ’STI TEMPI È UN ATTIMO CHE TI ARRIVA LA DENUNZIA" – VIDEO

Fabrizio Biasin per “Libero quotidiano” - Estratti

ghali

Abbiamo ascoltato le canzoni inedite di Sanremo 2024 (6-10 febbraio). Quest’anno sono 30, una marea.

CLARA Diamanti Grezzi Quante aspettative abbiamo nelle nostre vite, noi giovani diamanti grezzi. Ma il fallimento è dietro l’angolo. Discreto ritmo, ma fondamentalmente anche due balle. “Ma siamo ancora a galla, chissà perché”.

Mio padre dice sempre: «Se riesci a stare a galla è perché sei bravo. Oppure perché sei uno stronzo». Confidiamo nella prima. Voto 5

DIODATO Ti muovi Lui e lei si son mollati, lui confida che ci sia ancora una speranza, ma neanche troppo. Molto elegante. Piuttosto sanremese. Sembra Fai rumore, ma comprata al discount. “Davvero è questo quel che vuoi, un sorso di veleno e poi”. Meglio un Braulietto. Voto 5.5

alessandra amoroso

MAHMOOD Tuta Gold Mahmood si ricorda di quando fuori dalle medie lo offendevano e lo menavano. Cantilena ritmatissima. Mahmood non è un pirla. “Maglia bianca, oro sui denti, blue jeans, non paragonarmi a una bitch così”. Tamarreide. Voto 7,5

SANGIOVANNI Finiscimi Lui e lei, gli errori, le bugie e l’amore chissà se trionferà. Miele a profusione che a metà reclami d’urgenza una fiala d’insulina. Ma tocca i tasti giusti. “Delle volte ho fatto un po’ il coglione”. Lo sospettavamo. Voto 6.5

alessandra amoroso 34

LOREDANA BERTÈ Pazza Loredana autobiografica ammette di essere fuori come un balcone. E comunque se ne fotte. Cassa a manetta, la impari al primo ascolto. Si prevede minigonna. “Sono sempre la ragazza che per poco già s’incazza”. C’è della coerenza. Voto 6.5

BNKR44 Governo punk Non ho capito, ma è un buon segnale. Fila via che è un piacere. “Ma non abitavi a Beverly Hills?”. Te piacerebbe.

Voto 7

ALESSANDRA AMOROSO Fino a qui Lei è smarrita in questa Roma piovosa. C’è anche un po’ di vento. E un grattacielo virtuale. E lei cade giù da ’sto grattacielo. E cita pure Sally di Vasco. Ho molta paura - quasi il terrore - che possa essere tra le papabili. “Basta solo un po’ di vento è tutto vola via”. Grazie al cazzo. Voto 7

sangiovanni e fiorella mannoia

FRED DE PALMA Il cielo non ci vuole Lui è disposto a morire ancora per lei. Bisogna capire se lei è d’accordo. Tum tum tum tum. E tum. Mixabile. “Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo”. Così a naso mi pare una minchiata. Voto 5

FIORELLA MANNOIA Mariposa Fiorella ti dice “chi sono le donne”. Una sorta di manifesto, ma pure una seduta dall’analista. E tu sei l’analista. Un canto di libertà in salsa latina. “Sono uno specchio che si è rotto”. Con tutto il rispetto, mi do una grattatina. Voto 6

THE KOLORS Un ragazzo una ragazza Loro si incontrano durante una serata e vai a sapere come va a finire. Un’Italodisco che non ce l’ha fatta. “Le labbra sulle labbra poi che succederà”. E cosa vuoi che succeda,tromberanno. Voto 5.5 EMMA Apnea Lei è un po’ in ansia per il loro amore e il sospetto è che lui si sia già rotto i maroni. Mica male, bella ritmata, un filo psichedelica. “Se avessi un telecomando non ti cambierei mai”. Parole come pietre. Voto 7

FIORELLA mannoia

SANTI FRANCESI L’amore in bocca Eh, purtroppo si sono mollati e lui sente ancora l’amarezza della fine. Non so perché ma mi ricorda Le vent nous portera. Cioè, in realtà non c’entra nulla ma ormai l’ho scritto. “Lascerò i vestiti per strada”. Ci sono le campane della Caritas apposta, suvvia. Voto 7+

ROSE VILLAIN Click boom! Lei è innamorata fracica e non fa niente per nasconderlo. Servirebbe maggiore strategia. Il ritornello con “boom boom” è tipo “La macchina del capo ha un psss nella gomma”. E ho detto tutto. “Ti seguirei sull’Everest con tutte le ossa rotte”. Urge sherpa con esperienza. Voto 5

NEGRAMARO Ricominciamo tutto Lui vuole ricominciare con lei che era bella bella bella bella bella. E la canzone è pure bella. Molto. Bravo Giulia’. “E allora piove da quel buco sulle teste”. Se non sbaglio c’è ancora il 50% di detrazione sulle ristrutturazioni. Voto 7,5

BIGMAMA La rabbia non ti basta Ritornello orecchiabile, radio in agguato. Ma poca sostanza. “Se ti perdi segui me”. Ndo annamo? Voto 5

francesco renga nek

RENGA NEK Pazzo di te Un agghiacciante inno all’amore, una roba uscita da un cassetto che doveva restare chiuso. A ’sto punto voglio capire com’era quella dei Jalisse. “L’amore è nobile, è fatto di un metallo indistruttibile”. «Io non credo» (Cit. Annamaria Bernardini de Pace). Voto 4,5

GHALI Casa mia Siamo tutti uguali. Casa mia o casa tua che differenza c’è. Io ve lo dico, qui si rischia la polemica politica. “Ma il prato è verde, più verde, più verde. E il cielo è blu, blu, blu”. E la mucca fa mu e il merlo fa me. Voto 6.5

IRAMA Tu no È finita male e lui si strugge clamorosamente nel micidiale ricordo. Sofferenza allo stato puro, pianoforte preponderante, pioggia sullo sfondo. Cupa. “Bastasse solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me”. Meglio il brillocco, fidati. Voto 6,5

angelina mango

ANGELINA MANGO La noia Angelina cerca soluzioni per non annoiarsi. Tutto tranne che noiosa. Originale. Fresca. Brava. “Una Corona di spine sarà il dress code per la mia festa”. Festa demmerda. Voto 7

GEOLIER I p’ me, tu p’ te E niente, loro due insieme stanno bene. Napoletano stretto che fila via benissimo, bell’arrangiamento. “Simm duji estranei ca s’incontrano”. Il caro vecchio Tinder non tradisce mai. Voto 7

MANINNI

Spettacolare Lui si innamora. E vabbé. Ballatona. Molto estiva. Nel senso che sa di incontro al mare, ormoni grossi come ciliegie, limoni bestiali al tramonto e così via. “Stringerti forte è spettacolare”. Occhio che di ’sti tempi è un attimo che ti arriva la denunzia.

Voto 7

LA SAD Autodistruttivo Lui è un duro, diverso dagli altri, non si fida, è solo, il suo destino è autodistruttivo. Tipo i Blink 182 ma non sono i Blink 182. “Nessuno resta sempre tranne i tatoo sulla pelle”. Resta anche l’agenzia delle entrate, abbiate fede. Voto 6

maninni

GAZZELLE Tutto qui Lui, lei, l’amore a Roma Nord. Ballatona. Stop. Tutto fin troppo “ordinato”, ma è una bella gazzellata. “Chiamami quando ripasserai da casa mia”. Eh, per forza, altrimenti è un ladro. Voto 7

ANNALISA Sinceramente Lei riflette sul rapporto con lui. Si impara in mezzo secondo come tutte le precedenti. E questa è la sua forza, ma anche il suo limite. Ce la porteremo avanti fino a settembre. Pure ottobre. Forse novembre. “Tu spegni sigarette sul velluto blu”. Bello stronzo. Voto 6.5

annalisa

ALFA Vai! Un po’ country. Un po’ fischiettante. Un po’ rodeo. Un po’ tormentone. “Provo a inseguire il vento”. E chi sei, Mandrake? Voto 6.5

IL VOLO Capolavoro È arrivata lei ed è tutto più bello (ne riparliamo fra un paio di anni). Ritornello ritagliato alla perfezione sul trio, finale spaccaugola alla Al Bano Carrisi. Un po’ banalotta ma poteva andare peggio. “Prima di te non c’era niente di buono”. Disse la moglie di Cannavacciuolo al marito. Voto 6.5

DARGEN D’AMICO Onda alta Non banale, gran testo, possibile premio della critica. “Come faccio a volere una vita in incognito se parlo solo di me”. Applausi. Voto 7,5

IL TRE Fragili Loro due sono fragili come la neve. E si prendono e si lasciano e comunque si amano. Sa di già sentito, ma è in buona compagnia. “In questo mare nero ci sei solo tu”. Perché gli altri evidentemente hanno visto la petroliera incagliata. Voto 6

MR.RAIN Due altalene Lui e lei insieme sono una potenza. Ma anche le coppie delle canzoni precedenti lo pensavano. “Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme”. Occhio, lo pensavano anche i Ferragnez. Voto 7

annalisa 1