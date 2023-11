23 nov 2023 10:51

“HO PENSATO DI SMETTERE PERCHÉ VEDEVO TUTTO BUIO. INVIDIA PER SINNER? NO, SANO AGONISMO” - MATTEO BERRETTINI È A MALAGA COME TIFOSO DEI COMPAGNI IMPEGNATI IN COPPA DAVIS (NON POTRÀ SCENDERE IN CAMPO NELLE GARE UFFICIALI IN QUANTO INFORTUNATO) – “VOGLIO RICOMINCIARE IN AUSTRALIA. CREDO MOLTO NELLO STARE AL BUIO, NELLO SCAVARSI DENTRO. PERÒ OGGI VEDO LA LUCE, ED È IN QUELLA DIREZIONE CHE VOGLIO ANDARE”