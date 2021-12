“IMMERGIAMOCI” – IL CINEPANETTONE DI FABIO CARESSA IN LAPPONIA CONTINUA CON IL BAGNO NUDO NEL LAGO GHIACCIATO: “THOR SCANSATE” – E SCATTA SUI SOCIAL UNA MEGA PERCULATA: “DAL SENZA GIACCA AL SENZA ASCIUGAMANO. E POI TUTTI A PRENDERE UN TE’ CALDO”, “ANDIAMO ALL’OSPEDALE, BEPPE” – “MA TIETTELA LA CAGNOTTO, IO ME PIJO CARESSA” – “MA SEMO SICURI CHE IL BAGNO NEL LAGO GHIACCIATO VALGA PIÙ DEL MARE DE FREGENE?”- QUANTO TEMPO HAI IMPIEGATO PER RITROVARLO, VATE?”

Caressa in Lapponia sta dando il massimo: non è una finale degli Europei ma come ogni vacanza che si rispetti va vissuta con intensità. Il telecronista stacca la spina dal lavoro per qualche settimana e parte con moglie e figli alla scoperta dei ghiacci: nonostante qualche intoppo iniziale, la confidenza con il luogo e i suoi abitanti non tarda ad arrivare. C’è spazio anche per qualche iniziativa particolarmente inedita. L’uomo – indomito e sprezzante nel pericolo – decide di fare il bagno nudo nel ghiaccio. Un video conferma l’impresa con i fan sbigottiti.

fabio caressa bagno lago ghiacciato

Non è tanto il bagno nell’acqua gelida, ma la scelta di farlo senza veli è ulteriormente inusuale: come nei film, ma stavolta è tutto vero. Caressa resiste pochi istanti in acqua, quanto basta per un filmato. Il resto è storia: le risate della moglie Benedetta, il ghigno dei figli. Quanto basta per avere le idee chiare sui prossimi passi. La caption è chiara: “Volevo andare ai Caraibi”, aveva scritto tempo fa. Dopo il bagno nudo, avrà un motivo in più per pensarlo.

fabio caressa bagno lago ghiacciato

La simpatia del pubblico, però, cresce: Caressa ha saputo guadagnare consenso sui social, dove è sbarcato relativamente da poco, anche grazie alla propria autoironia e al senso di profondità che riesce a dare ad ogni suo contenuto. Ormai è un riferimento non solo in cabina di regia: ama tuffarsi a capofitto nelle imprese. Siano esse sportive o di altro genere.

