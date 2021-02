“GLI INGLESI SONO I VERI RAZZISTI” - GLI SPAGNOLI RIVENDICANO IL DIRITTO A DIRE "NEGRO" - SUL CASO CAVANI, MULTATO PERCHÉ HA CHIAMATO "NEGRITO" UN AMICO SOPRANNOMINATO IN QUEL MODO, INTERVENGONO I LINGUISTI SUDAMERICANI CHE DENUNCIANO “UNA MANCANZA DI VISIONE MULTICULTURALE. QUEL TERMINE E’ UN VEZZEGGIATIVO”. E DUNQUE, SE GLI INGLESI PUNISCONO CHI USA UN TERMINE SPAGNOLO POSITIVO PERCHÉ ASSOMIGLIA A UN TERMINE INGLESE NEGATIVO, I RAZZISTI SONO LORO…

Maurizio Stefanini per "Libero quotidiano"

È più razzista dare del negro, o dare tre giornate di squalifica e 100.000 sterline di multa a qualcuno che chiama «negro» un amico soprannominato «negro»? La storia risale a novembre, ma in America Latina va ancora avanti. Protagonista Edinson Cavani: attaccante uruguayano del Manchester United che giocò anche nel Palermo e nel Napoli, che ha pure la cittadinanza italiana per un nonno di Maranello, e che giusto domenica nel fare 34 anni ha ricambiato via Instagram gli auguri di compleanno del suo ex-compagno di squadra Javier Pastore. «Gracias flaquito», gli ha scritto.

«Grazie magrolino», è la traduzione letterale. Ma forse il senso lo darebbe più una forma vernacolare, tipo il romanesco «grazie secco». Così Cavani ha l' abitudine di salutare, e pure a novembre dopo aver segnato due goal nel 3-2 al Southampton al suo amico Pablo Fernández che gli aveva mandato i complimenti aveva scritto: «gracias negrito».

Anche qua, nello spagnolo soprattutto latinoamericano corrisponderebbe a un vernacolare «moro», o «moretto». Come si dice sempre in romanesco: «a moro, me sei piaciuto!». Ma ci sarebbe ad esempio pure la canzone delle mondine: «Addio morettin ti lascio». Infatti il termine è usatissimo nelle canzoni. «Drume, negrita / Que yo voy a comprar nueva cunita / Y la negra Mercé / Ya no sabe que hace», dice ad esempio una famosa ninna nanna che è stata eseguita anche da Mercedes Sosa, Celia Cruz e i Quilapayún: che sarebbero poi i veri autori di quel Pueblo unido jamás será vencido portato in Italia dagli Inti Illimani.

Ma come comincia la prima canzone del loro primo album italiano degli stessi Inti Illimani? «Negra zamb / coge tu mante / siempre adelante». «Ay mi negrita» è un' altra famosa hit di Orlando Rodríguez. Eccetera.

la sanzione «Io offeso!? Ma mi hanno sempre chiamato negrito!», ha provato a intervenire Pablo Fernández in difesa dell' amico. Niente da fare. Sulla stampa inglese era trapelato che il goleador dava del «negro» al prossimo, la Cancel Culture si è scatenata, e su Cavani si è abbattuta la sanzione.

Capendo l' aria che tirava, il giocatore ha cancellato il post, ha chiesto scusa, e se l' è cavata con un minimo. D' altra parte, poco dopo è saltata la partita proprio tra il Paris Saint-Germain e il Basekshir, per la storia del quarto uomo Coltescu che aveva indicato come «negru» un collaboratore del tecnico della squadra turca.

Giusto la settimana scorsa l' ispettore dell' Uefa ha però riconosciuto che «negru» in romeno è neutro. Cioè, nella scala, in inglese «nigger» è considerato spregiativo. Per questo hanno scatenato questa censura, e per questo lo sostituiscono con black. Ma in italiano sarebbe neutro, anche se abbiamo comunque la possibilità di sostituirlo con «nero». In romeno «negru» è termine unico: significa anche «black». E in spagnolo può essere addirittura un vezzeggiativo. Appunto, tipo la «morettina / tu sei la mia morosa» dei bersaglieri sul Grappa.

Cavani dunque ha abbozzato, ma l' Uruguay no. Non solo è scesa in campo l' associazione calciatori locale, denunciando la «visione dogmatica» della omologa inglese. Non solo ha protestato anche la confederazione di calcio sudamericana Conmebol. «Mancate di visione multiculturale», ha detto agli inglesi a brutto muso anche l' Accademia Nazionale delle Lettere uruguayana, spalleggiata dalla Accademia delle Lettere argentina.

Cioè, se punite chi usa un termine spagnolo positivo perché assomiglia a un termine inglese negativo, i razzisti siete voi! Vari media latino-americani stanno ancora dibattendo la cosa, con alcuni commentatori appunto afro-americani in prima linea nel denunciare lo sproposito. «Fuerza Negrito» è diventato un hashtag popolare, ed è stato anche lanciato un vino «Gracias Negrito». Attenzione che il vino rosso in spagnolo viene chiamato normalmente "tinto".

Ma anche noi abbiamo ad esempio il Nero d' Avola: nella speranza che non venga censurato anch' esso.

Come ha spiegato il docente universitario danese Andreas Beck Holm, «Cavani è un lavoratore immigrato non del tutto a proprio agio con la lingua e le convenzioni inglesi. La sua punizione è un chiaro esempio di discriminazione basata sulla cultura di una persona. Cioè razzismo culturale». Associato di Filosofia Politica e Filosofia della Scienza all' Università di Aarhus, Andreas Beck Holm lavora appunto a una Scuola di Cultura e Società che ha fatto della sanzione a Cavani un caso studio. «È come se gli inglesi abbiano voluto rimarcare con forza che i codici linguistici e culturali della società uruguyana e della lingua spagnola sono inferiori a quelli del Regno Unito».

