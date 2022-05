“INTERISTA VAFFANCULO"; "CHI NON SALTA E’ NERAZZURRO” - LO SHOW DI SALVINI IN VERSIONE ULTRA’ MILANISTA (VIDEO) – IL REGISTA PUPI AVATI: “QUANDO HO VISTO IL TRADITORE CALHANOGLU CON LE LACRIME AGLI OCCHI HO GODUTO” - PIU’ ISTITUZIONALE SILVIO BERLUSCONI: “E’ UNA PROFONDA EMOZIONE RIVEDERE LO SCUDETTO SULLE MAGLIE DEL MILAN MA VOGLIO FARE I COMPLIMENTI ANCHE ALL’INTER” – VIDEO

Questa sera il mio cuore esulta come quello di ogni tifoso rossonero. E’ una profonda emozione rivedere lo scudetto sulle maglie del Milan. La squadra italiana che ha più prestigio nel mondo, una squadra che mi ha dato tanto, che mi ha permesso di essere il presidente di Club che ha vinto di più nella storia del calcio.

Ho seguito il Milan fin da bambino, quando mio padre mi conduceva allo stadio a gioire e soffrire con la squadra, ma da milanese voglio fare i complimenti anche all’Inter, che ha giocato un grande campionato e si è battuta fino in fondo con determinazione e qualità.

“Ieri ho vissuto la partita scudetto guardandola in treno, su di un cellulare. Già al primo gol mi sono commosso, sul secondo ho provato a trattenermi e sul terzo gol sono esploso in un pianto liberatorio. E una signora davanti a me mi ha detto “mi dispiace’: pensava mi fosse successo qualcosa di brutto”.

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il regista e tifoso milanista Pupi Avati, che oggi ha raccontato con entusiasmo a Giorgio Lauro e Francesca Fagnani come ha vissuto lo scudetto rossonero. “Questa vittoria ha fatto bene a tutta l'Italia, anche agli interisti. La gioia è bella da vedere, ha qualcosa di sacro e misterioso. Ma quando ho visto il traditore Calhanoglu con le lacrime agli occhi lo ammetto: ho goduto”.

Che consiglio darebbe ai 'cugini' nerazzurri in un momento come questo? “Secondo me hanno condiviso la nostra gioia, i tifosi interisti sono stati molto signorili, ci hanno fatto i complimenti e forse sono stati anche loro felici per la vittoria”.

Come giudica l'operato di mister Pioli? “Sono autenticamente innamorato di Pioli - ha detto Avati a Rai Radio1 - mi ricorda un po' mio padre, che era bello ed elegante e piaceva molto alle donne, proprio come l'allenatore milanista”. Qual è stato il miglior rossonero della stagione? “Leao. Lui non va venduto, è il miglior giocatore italiano. E' la grazia, è Ermes, ha le ali ai piedi. Ha la naturalezza che aveva Lucio Dalla aveva col clarinetto, un grandissimo talento”. C'è qualcosa di meglio di uno scudetto rossonero? “Lo cambierei solo con un mio Oscar...”

