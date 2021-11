Da www.corrieredellosport.it

L'intervista di Wanda Nara a Susana Gimenez ha scosso l'Argentina e il mondo intero. La showgirl ha finalmente rotto il silenzio sullo scandalo che ha investito il suo matrimonio con Mauro Icardi, raccontando per filo e per segno come sono andate le cose. Nel frattempo China Suarez non è rimasta di certo a guardare con le braccia incrociate: mai direttamente nominata nel corso dell'intervista, la modella argentina non avrebbe comunque preso bene le parole di Wanda e minacciato ripercussioni.

Sono stati i media argentini a dare conto della rabbia della presunta amante di Icardi. "Nel momento esatto in cui è iniziata l'intervista, Eugenia Suárez ha inviato una lettera a Viacom, Wanda Nara e Susana Giménez - ha rivelato Mariano Iúdica, conduttore del programma tv "Polemica da bar" - Ha inizio il contrattacco giudiziario della China, perché già sono filtrati molti particolari".

China Suárez ha confessato i suoi sentimenti a Mauro Icardi e lo ha fatto nel periodo in cui si messaggiavano. In queste ore stanno emergendo i contenuti delle loro conversazioni. L'attrice, per esempio, gli aveva scritto a proposito delle foto che pubblicava insieme a Wanda: "Mi fa male vederti con lei". A riportarlo è il programma televisivo argentino LAM.

Il giornalista Ángel de Brito ha riportato alcuni stralci: "Ti separerai da tua moglie. Non parlo con le persone sposate ma con te mi sono permessa". Ma Mauro Icardi non sarebbe stato l'unico giocatore che China Suárez avrebbe voluto conquistare. "Ho tre nomi di giocatori, uno si saprà presto perché la moglie vuole parlare", ha detto Ángel de Brito.

Una delle cose che invece ha profondamente turbato Wanda Nara nella vicenda è aver scoperto che Mauro Icardi ha pagato la camera di China Suarez. "Si è scoperto che alla fine Icardi ha pagato l'hotel in cui ha incontrato la China, non il contrario", ha confermato de Brito.

