“MI SONO DIVERTITO. VIVA LAS VEGAS” – MAX VERSTAPPEN IN VERSIONE "ROCK 'N' ROLL" AL GRAN PREMIO IN NEVADA: IL PILOTA RED BULL, CHE AVEVA CRITICATO L’ORGANIZZAZIONE DELLA GARA (“QUESTO GP È 99% SPETTACOLO E 1% SPORT. MI SENTO UN PAGLIACCIO”) SI PRESENTA CON LA TUTA IN STILE ELVIS E ARRIVA PRIMO DAVANTI A LECLERC E PEREZ – IL MONEGASCO DELLA FERRARI: “ERA LA MIGLIOR POSIZIONE POSSIBILE. IN PARTENZA È STATO COMPLICATO PERCHÉ…”

Estratto dell’articolo di Alessandra Retico per www.repubblica.it

Altro che una notte da leoni. E’ una Las Vegas rock and roll. Battaglie in pista e paillettes. Vince ancora Max Verstappen. Ancora una volta la pole di Charles Leclerc non si trasforma in vittoria: il ferrarista è 2°. Terzo dalle retrovie, e definitivamente 2° in classifica piloti, Sergio Perez. I tre al traguardo vanno al podio su una Rolls Royce.

«LA CRONACA DELLA GARA»

“Mandategli i miei saluti”. Che è un modo per niente vago di mandare all’altro paese i commissari e tutti: è il modo di Max di vincere anche in Nevada e possibilmente anche contro una gara che non ha fatto mistero di non amare definendola 99% spettacolo e 1% sport. Eppure dice sotto la bandiera a scacchi sventolata da Justin Bieber, forse ironicamente: “Viva Las Vegas. Mi sono divertito”.

Verstappen, successo numero 53

Con la sua tuta speciale bianca e stellata, con cinturone dipinto, dedicata a Elvis Presley e prodotta dall’italiana Sparco (la più leggera in circolazione), accende il suo show. […] Successo numero 53 in carriera (come Sebastian Vettel) e 18° dell’anno. Se l’è dovuta sudare, Max. Mettendo tanto sport nello spettacolo. […]

LECLERC, UNA MAGIA PER IL 2° POSTO

Leclerc non può più del 2° posto: che si prende di forza e con una magia all’ultimo giro, sorpassando la Red Bull di Sergio Perez, che lo aveva poco prima passato dopo un lungo. La Ferrari di Charles, molto in forma, è in grado di combattere con le Red Bull che riesce a superare in pista tre volte. Comincia a soffrire col montaggio delle gomme dure e non è fortunata con la safety (entrata al 25° per rimuovere i detriti lasciati da un contatto tra Russell, colpevole, e Verstappen) e alla fine deve combattere con avversari che hanno coperture più fresche. […]

LA SODDISFAZIONE DI CHARLES

Charles: “Che gara, mi sono divertito tantissimo anche se sono dispiaciuto di aver concluso 2°, ma alla fine era la miglior posizione possibile. In partenza è stato complicato perché credo che Max abbia perso grip all’interno e mi ha buttato all’esterno. Avevamo però il passo e lo abbiamo superato, ed eravamo molto forti nel complesso. E’ stata un’ottima gara e abbiamo avuto sfortuna con la safety car. Non siamo rientrati e non sapevo neanche cosa avevano fatto gli altri, quindi ho mantenuto la posizione in pista ma è stato difficile con le gomme più vecchie. 2° dopo tante battaglie, mi è piaciuto. Il weekend non è partito nel modo migliore, ma sono felicissimo che sia finito così. E’ uno sport incredibile e non penso che ci potesse gara migliore per la prima volta qui a Las Vegas”.

LA RIMONTA DI SAINZ

La Ferrari porta a casa anche il 6° posto di Carlos Sainz, che partiva penalizzato di 10 posizioni (era stato 2° in qualifica) per il cambio pacco batterie a cui è stato costretto dopo il botto sul tombino nelle libere 1. […]

VASSEUR: “PIÙ VICINI ALLA RED BULL”

Il team principal, Fred Vasseur, è soddisfatto: “[…]. Verstappen irraggiungibile? Stanno dominando, ma non siamo così lontani dal raggiungerlo”.

