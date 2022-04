“NEGRO DI MERDA” - VERGOGNOSI INSULTI RAZZISTI DA PARTE DEI TIFOSI DELL'ATALANTA A KOULIBALY - DOPO LA VITTORIA, IL DIFENSORE DEL NAPOLI È STATO PRESO DI MIRA ALL'USCITA DEL CAMPO. INSULTI ANCHE PER DRIES MERTENS: "MERDA, BASTARDO” – CORI RAZZISTI CONTRO NAPOLI ANCHE DA PARTE DEI TIFOSI ROMANISTI A GENOVA - SANDRO RUOTOLO, MAURIZIO DE GIOVANNI E GAETANO QUAGLIARIELLO CHIEDONO IL DASPO A VITA PER I RESPONSABILI… - VIDEO

Ancora un episodio di razzismo nei confronti di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli è stato preso di mira da alcuni tifosi dell'Atalanta che, al momento dell'uscita dal campo, lo hanno preso di mira con vergognosi insulti razzisti. L'episodio, arrivato al termine della gara vinta 3-1 dagli uomini di Spalletti, è stato immortalato in un video che ha in breve fatto il giro dei social. "Negro di m****", si sente chiaramente urlare dagli spalti. Insulti anche per Dries Mertens: "M***, bast***". Il 30enne senegalese era stato denigrato anche a Firenze ad ottobre, quando un tifoso aveva rimediato 5 anni di Daspo per averlo insultato con epiteti di matrice razzista.

“Non ci siamo. Evidentemente la decisione di chiudere la curva veronese dopo il match con il Napoli non è stata sufficiente. Prima a Bergamo poi a Genova razzisti travestiti da tifosi ultra hanno dato il peggio di sé. Con Kalidou Koulibaly che a Bergamo ha lasciato il campo con il “ne*o di m**a” e a Genova i tifosi romanisti con “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”.

Non c’entra la goliardia, non c’entra la discriminazione territoriale. È razzismo. Alle autorità del calcio e alla ministra dell’interno Lamorgese chiediamo: identificazione e daspo a vita per i razzisti. Se i cori sono percepiti distintamente in tutti i settori dello stadio se cioè non è una esigua minoranza di tifosi a incitare all’odio razziale, squalifica del campo”. Così in una nota Sandro Ruotolo, Maurizio de Giovanni e Gaetano Quagliariello.

