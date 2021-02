28 feb 2021 22:55

“PER NOI NON ERA FALLO", IL MILAN RISORGE ALL’OLIMPICO CONTRO LA ROMA, FURIA FONSECA CONTRO L’ARBITRO PER IL RIGORE CONCESSO AI ROSSONERI CON L’AUSILIO DEL VAR – MA LA ROMA, CHE CONTINUA A PERDERE CONTRO LE BIG, PAGA UN PRIMO TEMPO IMBARAZZANTE (6 PALLE GOL, UNA TRAVERSA E DUE GOL ANNULLATI PER IL MILAN)- INUTILE IL PARI DI VERETOUT, DECIDE REBIC SU ERRORE DI PAU LOPEZ – ZILIANI E IL TWEET AL VELENO SU IBRA - VIDEO