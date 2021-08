“NOI OGGI NON SIAMO NÉ CARNE NÉ PESCE“, LE SFURIATE DI JURIC CONVINCONO CAIRO AD ALLARGARE I CORDONI DELLA BORSA. PRESI IL BELGA PRAET (EX SAMP) E IL CECO ZIMA. TRA I COLPI LAST MINUTE DI URBANETTO ANCHE LO SVINCOLATO MUSTAFI, CHE L'ANNO SCORSO SI È INFORTUNATO AL TENDINE DEL GINOCCHIO DESTRO. L'ALTRA GRANDE NOVITÀ È...

Francesco Manassero per “La Stampa”

Quattro colpi per rilanciare il Toro. È il numero che chiedeva Juric e che probabilmente avrà. Ecco il ricco last minute del club di Cairo, la risposta al tecnico croato.

La prima arriva con Dennis Praet, 27 enne centrocampista belga seguito un anno fa su impulso di Giampaolo. È stato acquistato in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni dal Leicester, operazione lampo facilitata dal calciatore deciso a tornare in Italia dopo il biennio in Inghilterra sotto le attese: cercava conferme, invece ha trovato un brusco ridimensionamento (2 gol e 3 assist con il club delle Foxes che nel 2019 lo pagò alla Sampdoria 20 milioni di euro). Praet ha già svolto le visite mediche prima di tornare in Nazionale.

Sbarcherà giovedì 9, Juric avrà tre giorni di tempo - ci sarà la Salernitana alla ripresa - per conoscere un calciatore che nasce mezzala, ma che ha imparato a fare il trequartista. Una posizione che a questo punto, visto il modo di giocare del tecnico di Spalato, ricoprirà in granata. Il Toro nella serata di ieri ha chiuso anche per David Zima, dopo aver perso Kabak che ha preferito il Norwich. Il 20 enne difensore ceco, prelevato dallo Slavia Praga per 5 milioni di euro, è già in città dove stamane firmerà un contratto per cinque stagioni, poi è atteso dal primo allenamento al Filadelfia.

Non sarà l'unica novità del reparto, visto che il Toro ha in mano anche Shkodran Mustafi, 29enne tedesco reduce dall'esperienza nello Schalke 04. L'anno scorso si è infortunato al tendine del ginocchio destro e per questo motivo i granata stanno approfondendo gli esami per verificarne il completo recupero. Essendo svincolato, potrebbe arrivare dopo la chiusura del mercato.

L'alternativa è Becao dell'Udinese. L'altra grande novità è Sofyan Amrabat, 25 centrocampista marocchino con cittadinanza olandese. La Fiorentina ha aperto la porta dopo essere stata irremovibile sulla formula del trasferimento: accordo probabile per il prestito (oneroso) con diritto di riscatto. Dopo il trequartista, il Toro è pronto a regalare a Juric anche il "pensante" della mediana, profilo che si legherebbe bene con Mandragora. Prima deve sfoltire la rosa, Rincon è vicino alla Sampdoria. L'ultima mossa granata potrebbe essere Messias, ma sul brasiliano la Fiorentina prova il sorpasso dopo aver perso Berardi e Orsolini.

