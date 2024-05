24 mag 2024 19:36

“NON SONO AL 100%, MA L’ANCA NON MI PREOCCUPA PIÙ” – JANNIK SINNER E’ PRONTO A SCENDERE IN CAMPO A PARIGI E NON CERCA ALIBI: “POSSO ESPRIMERE UN BUON TENNIS ANCHE IN QUESTE CONDIZIONI, HO DECISO DI GIOCARE PERCHÉ È UN TORNEO IMPORTANTE. MA NON POSSO PRETENDERE MAGIE DA ME STESSO. MIGLIORERO’ GIORNO DOPO GIORNO…”