Ha vinto l’uomo capace di mettersi al collo un bronzo in staffetta 4x100 stile, migliorare due volte il record italiano nei 5o farfalla, (poi la medaglia è sfuggita), e mettersi al collo un oro mondiale nei 100 dorso. Thomas Ceccon, suo signore della polivalenza, in attesa di riprendere i 200 misti, «ma ci ripenserò dopo che avrò vinto una medaglia olimpica nei 100 dorso».

«Devo ancora realizzare, 51”60 è un tempo molto forte. Bastava fare la gara di ieri tenendo gli ultimi 15 metri e l’ho fatto, ma non mi aspettavo questo tempo», le prime parole dopo la gara di Ceccon. Una medaglia d’oro da record del mondo, « in Italia l’hanno fatto 4 atleti forse, è un traguardo che per la carriera di uno sportivo è tanta roba — continua l’azzurro nell’intervista a bordo vasca con la Rai — .

Oggi gli americani sono andati molto forte, Murphy si nasconde sempre e poi in finale tira fuori quello che non ha. L’altro ragazzo (Armstrong ndr) ha la mia età e sapevo che poteva andare forte. La gara di ieri mi ha dato tanta sicurezza, oggi non dico che sapevo di vincere ma secondo me non avevo rivali. Mancavano i due russi, sarebbe stata una sfida ancora maggiore. L’obiettivo non è questo, è più in alto, ma già così sono contento», chiude Ceccon.

Dosare le energie, le forze, fisiche e mentali, è la specialità più difficile per Thomas, from Schio: non a caso nei 50 farfalla è andato a pochi centesimi dalla medaglia, ma venti minuti prima aveva gareggiato nella semifinale dei 100 dorso. Trasferito a Verona dove intende comprare casa e dove si allenava con Federica Pellegrini («All’inizio pensavo a lei come alla Divina, ma poi l’ho vista in vasca farsi il mazzo come gli altri e a trent’anni, non facile»), Thomas è un tipo curioso che pensa di fare un’esperienza in America («Ma non a studiare eh! Andrei tipo a vedere come si allena Dressel»), intanto porta una ventata di internazionalità nel nostro mondo.

Delusione per Simona Quadarella solo quinta nei 1500, stravinti dal solito fenomeno Ketie Ledecky che conquista il 17° oro ai Mondiali, dopo quello nei 400. L’americana è partita con un ritmo forsennato, da record del mondo. Simona l’ha guardata scappare, sembrava una tattica di contenimento, invece non è mai riuscita ad alzare il ritmo, nonostante le batterie nuotate in scioltezza e chiuse con il secondo tempo. Se nel 2019 con Ledecky fuori gioco aveva vinto il titolo, qua Simona chiude quinta staccata di una vasca in 16’03’’84. Troppo brutta per essere vera.

