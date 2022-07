“PERCHÉ FOGNINI SI PERMETTE DI PARLARE DI NADAL? GLI GIRANO LE SCATOLE PERCHÉ MENTRE LO SPAGNOLO A 36 ANNI VINCE GLI SLAM LUI PUÒ AL MASSIMO CONQUISTARE IL TORNEO DI PING PONG DI ARMA DI TAGGIA” – IL TENNISTA AZZURRO TRAVOLTO DALLE POLEMICHE SUI SOCIAL DOPO IL RITIRO PER INFORTUNIO DI RAFA. FOGNINI AVEVA SCRITTO “SMETTETE DI CREDERE A TUTTO CIÒ CHE LEGGETE” DOPO LA VITTORIA DELLO SPAGNOLO CONTRO FRITZ. POI AVEVA SPIEGATO DI NON AVER FATTO MAI IL NOME DI NADAL MA…

Sarebbe stata una grande semifinale. Il tennis e il Centrale di Wimbledon soprattutto hanno perso lo spettacolo che sicuramente avrebbero regalato oggi Rafa Nadal e Nick Kyrgios. Lo spagnolo ieri ha alzato bandiera bianca dopo i dolori e l’esito degli esami a cui si è sottoposto. E pensare che qualcuno aveva messo in dubbio l’infortunio del tennista maiorchino. Tra questi Fabio Fognini, con un post che aveva subito fatto discutere ma che dopo il ritiro dello spagnolo ha centuplicato le polemiche.

Rafa Nadal, l’infortunio e il ritiro

Ieri sera Rafael Nadal ha annunciato il ritiro dal torneo di Wimbledon. Lo ha fatto al termine di una giornata di riposo, si fa per dire, passata a fare esami e cercare di capire, tra cure e tentativi di allenamento in palestra e sul campo, se quella semifinale contro Kyrgios l’avrebbe potuta giocare e continuare a cullare il sogno del Grande Slam dopo le vittorie agli Australian Open e al Ronald Garros.

La lesione di 7 millimetri agli addominali ha costretto Nadal al ritiro. “Ho preso questa decisione – ha detto un triste Raga in conferenza stampa – perché mi sono reso conto che non posso giocare due partite in queste condizioni. Non posso servire, non posso muovermi come voglio. Non voglio peggiorare l’infortunio e soprattutto non voglio scendere in campo senza essere competitivo”.

Scivolone Fognini, il post delle polemiche sul ko di Nadal

Prima che Nadal annunciasse il suo ritiro da Wimbledon, Fabio Fognini ha postato un qualcosa che visto l’evolversi degli eventi è apparso come il più classico degli autogol, in sostanza una figuraccia per non usare espressioni poco consone. Il tennista ligure in una delle sue stories su Instagram ha riportato lo scrennshot di un articolo sulla vittoria di Raga al 5° set contro Fritz ai quarti di finale sottolineando la parte in cui c’è scritto che Nadal ha giocato “da infortunato”, scrivendo poi a caratteri cubitali: “For sure…”, tradotto “sicuramente…”.

Il post era chiaramente provocatorio. Ma come se non bastasse lo stesso Fognini aveva aggiunto sotto “Guys stop believe in what you read, PLEASE!”. Che tradotto significa: “Ragazzi per piacere smettete di credere a tutto ciò che leggete”. In sostanza per Fognini l’infortunio di Nadal era una messa in scena forse ricordando che anche al Roland Garros Rafa aveva giocato nel finale di torneo con un problema al piede che però non gli aveva impedito di vincere l’ennesimo Slam parigino su terra battuta.

Nadal si ritira, per Fognini è bufera social

Nonostante poco dopo quel post, Fabio Fognini avesse cercato di mettere una toppa con un’altra stories in cui scriveva di non aver fatto nessun chiaro riferimento a Nadal, la notizia del ritiro del tennista maiorchino ha gettato Fogna in pasto alle tastiere bollenti dei social che hanno ripreso il suo post sulla veridicità dell’infortunio di Rafa mettendo alla berlina il tennista ligure già poco simpatico alla massa per alcune sue uscite in campo e fuori.

I commenti contro Fognini si sprecano e sono tutti abbastanza cattivi: “Perché un tennista che non ha mai fatto nulla di rilevante si permette di parlare del più grande giocatore della storia del tennis? Fognini si concentrasse più sull’allenamento che non vince una partita dal quattro anni”; “A #Fognini girano semplicemente le scatole perché, mentre lo spagnolo a 36 anni vince Slam su Slam, lui ormai al massimo può vincere il torneo di ping pong di Arma di Taggia”.

