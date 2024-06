“PICKFORD E’ IL PUNTO DEBOLE DELL’INGHILTERRA!” - FABIO CAPELLO DISTRUGGE IL PORTIERE DELLA NAZIONALE DI SOUTHGATE CHE COMPARE IN DIRETTA SU SKY ALLE SUE SPALLE. “DON FABIO” SE LA RIDE: “QUESTO ADESSO MI SCALCIA COME UN MULO” – AGLI INGLESI BASTA UN GOLLETTO DI BELLINGHAM PER SUPERARE UNA SERBIA SENZA NERBO – IN DIRETTA SKY DI CANIO FURIOSO CON LO JUVENTINO KOSTIC (PROTAGONISTA NEGATIVO NELL'AZIONE DEL GOL DEGLI INGLESI). E SI METTE A MIMARE LA SUA CORSA “AL TROTTO” – VIDEO

Di Canio furioso con Kostic, si mette con Ogbonna a mimare la sua corsa "al trotto" pic.twitter.com/x1sVNUfpXi — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) June 16, 2024

Da fanpage.it

capello e bagnulo in diretta sky

Fabio Capello è stato Ct dell'Inghilterra in passato e nessuno come lui conosce benissimo l'ambiente e la Federazione per giudicare che clima si respiri in questo momento attorno alla Nazionale dei Tre Leoni. L'ex allenatore in diretta su Sky, direttamente dal terreno di gioco dove si giocherà la sfida tra la squadra di Southgate e la Serbia, è stato protagonista di un divertente siparietto insieme al giornalista Gianluigi Bagnulo. Capello parla dei portieri dell'Inghilterra come un punto debole della rosa e a quel punto alle sue spalle compare Pickford.

capello pickford

L'estremo difensore inglese si stava riscaldando proprio dove c'era la loro postazione e così il giornalista suggerisce scherzosamente a Capello di parlare a bassa voce dei portieri inglesi: "Non parlare troppo male di Pickford che è qua". Capello a quel punto scoppia a ridere: "È venuto apposta, adesso mi scalcia come un mulo". Entrambi scoppiano a ridere così come da studio ci sono state le risate di Paolo Di Canio, Ogbonna e degli altri ospiti. "Abbassiamo la voce" chiosa il giornalista nel bel mezzo di in un clima sicuramente scherzoso e divertente.

paolo di canio

(…)

Capello non è totalmente convinto di questa Inghilterra: "Ha un centrocampo formidabile e anche l'attacco – spiega -. Potenzialmente sono tra le favorite ma hanno il problema dei due centrali di difesa e del portiere". A questo punto prima di concludere proprio su questo tema si chiude con l'ennesimo siparietto divertente: "Andiamo via che ci prendono a pallonate". Nell'Inghilterra in porta questa sera giocherà proprio Pickford protagonista di questo simpatico pre-partita.

kostic serbia – inghilterra 6 serbia – inghilterra 4 serbia – inghilterra 5