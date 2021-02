“A PROVOCAZIONI E INSULTI HO RISPOSTO NELLA MANIERA SBAGLIATA…” - ANTONIO CONTE SI “SCUSA” PER LA LITE CON ANDREA AGNELLI MA ALLO STESSO TEMPO FA CAPIRE CHE A INIZIARE E’ STATO IL PRESIDENTE DELLA JUVENTUS: “AVREI DOVUTO RISPONDERE IN MODO PIÙ IRONICO, MAGARI APPLAUDENDO, O MOSTRANDO IL POLLICE ANZICHÉ IL MEDIO…”

Seconda in classifica a due punti dal Milan, che incontrerà nel derby il 21 febbraio, l'Inter si prepara intanto a ricevere a San Siro la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi viene da una striscia di sei vittorie consecutive.

Prima di parlare della gara di domani, nella consueta conferenza stampa della vigilia l'allenatore nerazzurro Antonio Conte ha voluto tornare su quanto successo a margine della partita di Coppa Italia contro la Juventus di martedì scorso, il dito medio mostrato alla tribuna juventina nell'intervallo della partita: "Buon pomeriggio a tutti. Prima di iniziare la conferenza stampa, che dev'essere una conferenza calcistica, penso si debba chiarire quello che è successo allo Juventus Stadium in Coppa Italia. Ci sono stati risvolti mediatici importanti. La verità l'hanno vista e sentita tutti.

Noi calciatori, allenatori, dirigenti, presidenti siamo dei modelli educativi. Siamo tenuti a ricordarlo, in qualsiasi circostanza. A me spiace e sono qui per scusarmi. A provocazioni e insulti ho risposto nella maniera sbagliata. Avrei dovuto rispondere in modo più ironico, magari applaudendo, o mostrando il pollice anziché il medio. Sarei stato più positivo. Ne farò tesoro per il futuro. Non cerco attenuanti, ho sbagliato, avrei dovuto rispondere in modo diverso". […]

