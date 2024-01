“IL RIGORE PER L'ATALANTA NON C'ERA, MIRANCHUK SI BUTTA PRIMA” – STEFANO PIOLI CONTRO L’ARBITRO DI BELLO (CHE BERLUSCONI AVEVA RIBATTEZZATO “DI BRUTTO”) DOPO CHE IL MILAN È STATO ELIMINATO AI QUARTI DI COPPA ITALIA DALL’ATALANTA - ANCHE L’ALLENATORE DELLA “DEA”, GASPERINI, CONTRO L’ARBITRO: “È UN GRAN MALEDUCATO” - IL TWEET DI RAFA LEAO CONTRO IL DIRETTORE DI GARA E LE POLEMICHE PER IL LABIALE DI DI BELLO - VIDEO

PIOLI: "IL RIGORE PER L'ATALANTA NON C'ERA, MIRANCHUK SI BUTTA PRIMA. E SUL MANI DI HOLM..."

Estratto da www.gazzetta.it

RIGORE SU MIRANCHUK - MILAN ATALANTA

[…] "Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo - dice Pioli nel dopogara -, andando meritatamente in vantaggio, ma abbiamo commesso un'ingenuità grossa sul pareggio. Nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica, ma la partita è cambiata su un rigore che non c'era. E siamo andati in confusione. Sul mani di Holm invece mi pare strano che l'arbitro non sia stato richiamato dal Var per andarlo a vedere.

Ripeto, il primo comunque non c'era, il giocatore dell'Atalanta si butta prima del contatto. Insomma, una serata negativa, anche se va detto che avremmo potuto reagire meglio, con più lucidità. C'era tutto il tempo per rimediare perché è stata una partita difficile ma equilibrata".

GASPERINI, FURIA IN DIRETTA TV CONTRO L'ARBITRO: "DI BELLO È UN GRANDE MALEDUCATO"

Estratto da www.corrieredellosport.it

TOCCO DI MANO DI Holm - MILAN ATALANTA

Atalanta qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia, battuto il Milan di Stefano Pioli. Nel post partita, però, non sono mancate le polemiche ai microfoni di SportMediaset, con mister Gian Piero Gasperini espulso nel primo tempo dall'arbitro Di Bello. […]

Così Gasperini a SportMediaset, che ha criticato il mancato intervento del VAR su una spinta nell'area piccola del Milan: "Devo dire veramente poco, mi sembra tutto molto evidente. Il VAR è un mezzo straordinario, se usato bene, altrimenti diventa una guerra tra varisti e anti-varisti. Tra arbitro di campo e arbitri del VAR, perché c'è una disparità di interventi. Ho già detto troppo, io ho chiesto di andare al VAR".

stefano pioli

E poi ha aggiunto: "Di Bello è un gran maleducato. Lui mi è passato davanti prima della partita e non mi ha neanche salutato. Non è tenuto, ma è un gran maleducato. […]".

LA FAKE NEWS SULL’ARBITRO DI BELLO CHE DICE “ANDATE A CASA” AI GIOCATORI DEL MILAN CONTRO L’ATALANTA

Estratto dell'articolo di Michele Mazzeo per www.fanpage.it

marco di bello

Dopo il match tante le proteste dei tifosi rossoneri contro l'operato del fischietto di Brindisi che però è stato anche vittima di una fake news divenuta virale. In molti infatti hanno condiviso il primo piano dell'arbitro dopo il fischio finale sostenendo che dal labiale quest'ultimo, rivolto ai calciatori del Milan, avesse detto loro "Andate a casa". [...]

Il 42enne pugliese infatti non si stava rivolgendo ai calciatori in campo bensì ad assistenti, quarto uomo, Var e Avar collegati in radio. E inoltre non sono quelle riportate nei post sui social le parole pronunciate dall'arbitro brindisino.

gian piero gasperini 3