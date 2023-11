“SOGNO UNA TELECRONACA DI TENNIS CON PANATTA E BERTOLUCCI” - ALDO GRASSO: “I DUE SANNO COSA SIGNIFICHI GIOCARE IN COPPIA, CONOSCONO LA MATERIA, NON SONO PRIGIONIERI DELLE STATISTICHE, HANNO VISSUTO QUELLO SPORT COME 'TRIGONOMETRIA E TORNADO'” – PER SINNER ASCOLTI RECORD: 7 MILIONI DI TELESPETTATORI. HA TOLTO PUBBLICO A CHECCO ZALONE, HA CAMBIATO I PALINSESTI DI MEDIASET, SI È PRESO RAI1 E ORA E’ CORTEGGIATISSIMO PER SANREMO…

1. LA TELECRONACA DEL TENNIS FUNZIONA CON TOMMASI E CLERICI

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera” - Estratti

«Io non mi ricordo una partita di tennis su Rai1», questa la fulminante battuta di Adriano Panatta per spiegare tante cose: che quando un italiano è ai vertici di un qualche sport diventiamo tutti appassionati e specialisti di quella disciplina (fin dai tempi di «Azzurra» quando, d’incanto, diventammo tutti velisti); che la Rai non ha mai fatto grandi investimenti in uno sport considerato d’élite; che nelle Atp Finals 2023 di Torino c’è stato un match a distanza fra la coppia Marco Fiocchetti e Adriano Panatta (Rai) contro Elena Pero e Paolo Bertolucci (Sky Sport). Chi ha vinto?

(...) La telecronaca a due ha avuto successo in Italia soprattutto grazie alla coppia Rino Tommasi e Gianni Clerici.

L’uno, Tommasi, sembrava un computer umano, non sbagliava una data o il risultato di un incontro o un confronto statistico (ma sotto sotto covava un’attitudine istrionica). L’altro, Clerici, dispensava il suo immenso sapere con quell’arte difficile che si chiama sprezzatura, il rarissimo dono per cui la cultura non deve mai parere tale, ma nascosta, creata quasi per gioco. A Clerici, ex tennista di livello, piaceva motteggiare, scherzare, raccontare aneddoti esilaranti (ma sotto sotto covava il cronista coscienzioso cui nulla sfuggiva).

Il mio sogno è ascoltare una telecronaca di tennis con Panatta e Bertolucci (senza nulla togliere all’ottima Elena Pero). Sanno cosa significhi giocare in coppia, conoscono la materia, non sono prigionieri delle statistiche, hanno vissuto quello sport come «trigonometria e tornado» (cit.).

ALDO GRASSO

2. RAI PIÙ SKY, PER JANNIK 7 MILIONI DI SPETTATORI ASCOLTI RECORD IN TV. E SENZA NEANCHE UNA RISSA

Giulia Zonca per “La Stampa” - Estratti

Sinner ha tolto ascolti a Checco Zalone, ha spostato Gerry Scotti, ha cambiato i palinsesti di Mediaset, si è preso Rai1 ed è in fase Sanremo: dentro un interesse collettivo dettato però da quello che sa fare, giocare a tennis e da come lo fa. Liscio, senza rissa a seguire.

sinner finals di torino

Gli ascolti restituiscono un dato complessivo, Rai più Sky, da 6, 8 milioni, in zona nazionale di calcio che, fuori da un grande evento e nell'attuale fase di recupero crediti, gira sui 7, 3 milioni di persone. Sinner non è una sorpresa per il tennis, lo è per la tv, lo è per chi non stava tra il milione e 400 mila affezionati già attenti all'esordio con Tsitsipas. Poi si è saliti a 3, 3 milioni e lì intorno si è rimasti fino alla finale in cui l'Italia ha scoperto che si può perdere in una partita che non prevedeva polarità agguerrita. Una rivoluzione per il calcolo degli ascolti contemporanei.

jannik sinner foto ray giubilo gmt 20

L'algoritmo sarà andato in tilt: c'erano due avversari, stavano uno contro l'altro, l'Italia aveva un uomo da sostenere, ma, come ha ricordato lo stesso Djokovic, non uno da contestare. E non c'era divisione tra risultatisti e maniaci dello spettacolo, soprattutto Sinner non è diventato un reietto quando è stato sconfitto, non c'è stato bisogno di cercare un colpevole.

