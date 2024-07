“SPALLETTI HA COMMESSO DEGLI ERRORI MA LA COSA PIÙ TRISTE È STATA VEDERE I GIOCATORI SENZA CUORE E ANIMA, QUESTO MI HA FATTO MALE" – FABIO CAPELLO A “DEEJAY FOOTBALL CLUB” NON LESINA CRITICHE AL CT, PARLA DI “ITALIETTA” E SI DICE PREOCCUPATO PER LE QUALIFICAZIONI MONDIALI – L’INTEMERATA DI FABIO CARESSA CONTRO “I FILOSOFI” (ALLENATORI E COMMENTATORI) CHE "HANNO TRASFORMATO IL CALCIO IN ARTE CONCETTUALE…"

“Spalletti è un allenatore e non un CT. Non c'era tempo per fare quello che avrebbe voluto”. Fabio Capello, intervenuto a “Deejay Football Club”, sulle frequenze di Radio Deejay, ha parlato del flop della Nazionale agli europei non lesinando critiche al ct: "Ha commesso degli errori.

Non si può affrontare la Spagna contro due difensori che non sanno difendere contro due attaccanti (Nico Williams e Yamal) bravi nell'uno contro uno. Ma la cosa più triste è stata vedere i giocatori senza cuore e anima, questo mi ha fatto male"

“Don Fabio” rivela di essere preoccupato per le prossime qualificazioni Mondiali. “Senza qualità e quell’ardore necessario quando giochi in Nazionale, è molto difficile. Gli avversari se capiscono che siamo l'Italietta e non l'Italia che ha vinto l'Europeo vorranno batterci. Bisogna fare una programmazione diversa, meno tattica e più tecnica ai giovani. Deve essere quasi un obbligo”

Fabio Caressa coglie la palla al balzo per lanciarsi in una intemerata contro i “filosofi”, allenatori e commentatori, che hanno cominciato a dire che il calcio è complicato”: “Facendo così il pallone diventa come l’arte concettuale. C’è qualcuno che te la deve spiegare e loro diventano elementi importanti. E' il grande inganno di questi anni. E il risultato è vedere l’Europeo che non dà emozioni…”

