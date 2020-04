“THE STUPID ONE” – IL "DAILY MAIL" SCATENATO CONTRO IL FUORILEGGE MOURINHO BECCATO NEL PARCO AD ALLENARE IL TOTTENHAM! - IL PORTOGHESE E I SUOI GIOCATORI PIZZICATI A LAVORARE ALL'APERTO SENZA RISPETTARE LE NORME SUL DISTANZIAMENTO SOCIALE - E A QUESTE FOTO SI SONO AGGIUNTI ANCHE DEI VIDEO… - IL TOTTENHAM BACCHETTA MOU...

Stanno facendo discutere le immagini catturate martedì da alcuni passanti, in cui si vedono immortalati i giocatori del Tottenham, compreso il tecnico José Mourinho, intenti ad allenarsi all'aperto. Il portoghese e alcuni membri degli Spurs sono stati infatti sorpresi troppo vicini, senza rispettare le regole del distanziamento sociale obbligatorio disposte nel Regno Unito per via della pandemia del coronavirus.

La norma prevede che tutte le persone debbano restare a due metri di distanza l'una dall'altra in ogni momento e che l'esercizio all'aperto possa essere fatto in coppia solo ed esclusivamente insieme a una persona convivente.

Tottenham, Mourinho e gli allenamenti da fuorilegge

Dalle immagini, però, è evidente che Mourinho e la sua squadra non stiano seguendo le disposizioni di sicurezza. Dalle foto si può vedere il lusitano insieme a Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon e Tanguy Ndombelé.

E a queste foto si sono aggiunti anche dei video: uno direttamente postato su una story di Instagram da Aurier, che si è ripreso correndo insieme a un amico, e un altro invece (girato da un video amatore) in cui si vedono Davinson Sanchez e Ryan Sessegnon lavorare fianco a fianco. Un portavoce del Tottenham ha commentato: "A tutti i nostri giocatori è stato ricordato che devono rispettare le distanze sociali quando si esercitano all'aperto. Continueremo a rafforzare questo messaggio".

