“VAI AL MANCHESTER UNITED”, IL CONSIGLIO DI CR7 A DYBALA ARRIVA SU WHATSAPP - IL RETROSCENA DEL “DAILY MAIL”: RONALDO, CHE A OLD TRAFFORD HA GIOCATO PER 6 STAGIONI, AVREBBE INVITATO L'ARGENTINO A TRASFERIRSI IN INGHILTERRA PER POTER DIVENTARE UN CAMPIONE A TUTTI GLI EFFETTI (MA DYBALA NON VUOLE MUOVERSI DA TORINO!) – ECCO QUAL E’ IL SEGRETO DEL PORTOGHESE DOPO OGNI ALLENAMENTO…

Da www.corrieredellosport.it

DYBALA CR7

Sono ore calde per lo scambio tra Juventus e Manchester United che coinvolge Dybala e Lukaku. L'argentino non sembra convinto del trasferimento in Inghilterra e starebbe bloccando la trattativa. I bianconeri stanno provano a convincere la Joya ad accettare il passaggio al Manchester United per chiudere lo scambio, con l'attaccante belga in direzione Torino.

Come riporta il 'Daily Mail', anche Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato a Dybala di scegliere Manchester per il futuro. La Joya, come riporta il tabloid inglese, avrebbe scritto un messaggio sulla chat di WhatsApp con i compagni di squadra per chiedere un consiglio su come muoversi e il fenomeno portoghese, che a Old Trafford ha giocato per sei stagioni, avrebbe risposto invitando l'argentino a trasferirsi in Inghilterra per poter diventare un campione a tutti gli effetti, proprio come ha fatto lui stesso in passato prima di trasferirsi al Real Madrid.

CR7

Da www.corrieredellosport.it

CR7

Lo yoga dopo l'allenamento, così Cristiano Ronaldo si rilassa e si prende cura di sè. Il fuoriclasse portoghese ha postato sul proprio profilo Instagram una foto in cui viene immortalato dentro ad una vasca con acqua gelata, classico metodo usato dai calciatori per recuperare. “Riposo e meditazione”, la dedica al post. Pratica necessaria per chi, come lui, non si ferma mai. Appena rientrato dalla tournèe asiatica, CR7 ha infatti ripreso ad allenarsi senza sosta in vista della nuova stagione calcistica. E forse il trucco dell'attaccante bianconero è proprio questo: la cura del corpo e della mente.

DYBALA CR7

Quanta grinta, Cristiano Ronaldo. Questa mattina, prima della seduta di allenamento, il calciatore portoghese ha pubblicato un video boomerang in cui, con un balzo, si slaccia la camicia: una mossa alla Hulk per mettere in mostra entusiasmo e, soprattutto, i muscoli. "Buongiorno ragazzi", commenta poi CR7. Le immagini stanno già facendo il giro del web.

Solo qualche giorno fa, CR7 è tornato a Madrid dove è stato premiato con il "Marca Leyenda". "Se questo può essere l'anno giusto per noi in Champions League? Lo è sempre per squadre come la Juve, il Real o il Barcellona. Ma vince solo uno. La Juve si è rinforzata molto bene ed è una squadra che lotterà per vincerla come sempre, però dipenderà da tanti fattori: gli incroci, i gruppi, il momento, gli infortuni, la fortuna. Ma come dico sempre, non bisogna esserne ossessionati.

DYBALA CR7

La Juve la vincerà: se non sarà quest'anno sarà il prossimo; ma da qui a due anni, per come sta lavorando, arriverà". Con queste parole, Cristiano ha definito chiaramente quali sono gli obiettivi del club bianconero per la nuova stagione. Una nuova avventura alla quale Ronaldo si sta preparando egregiamente.