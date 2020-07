A LEEDS TUTTI "CRAZY" PER IL "LOCO" BIELSA – IL CLUB CHE FU DI CANTONA TORNA DOPO 16 ANNI IN PREMIER – DIETRO LA RINASCITA L'IMPRENDITORE MILANESE RADRIZZANI CHE DOPO IL NO DI CONTE HA PUNTATO SULL'ARGENTINO: "HO PRESO IL LEEDS PER 100 MLN, ORA NE VALE 300! SOTTO CON LE BIG DI INGHILTERRA..." – A LEEDS HANNO DEDICATO UNA VIA A BIELSA – QUANDO LOTITO DISSE: “LUI È SOPRANNOMINATO EL LOCO, MA IO SO’ ANCORA PIÙ MATTO” - VIDEO

Marco Pedrazzini per Avvenire

Il pubblico cartonato che ha assistito alla vittoria del Leeds United contro il Barnsley in Championship, decisiva per la promozione in Premier League dello storico club dopo 16 anni, non ha fatto un plissé. E pensare che il pareggio contro il Charlton, che sancì nel 2004 la discesa nel purgatorio dell' allora First Division, finì con un' invasione di campo. La festa dei tifosi per il ritorno nel paradiso del calcio inglese, in barba al distanziamento sociale, è avvenuta all' esterno dello stadio di Elland Road.

Dietro le vetrate, come fossero in un acquario, ballavano la squadra e lo staff. Anche il navigato tecnico Marcelo Bielsa - 65 anni il 21 luglio - si è lasciato scalfire dall' emozione quando i giocatori hanno intonato dei cori scandendo il suo nome sulle note del jingle "Campeones". Chissà se la felicità gli ha fatto accantonare per un attimo una delle sue frasi cult: «Dovremmo chiarire alla maggioranza delle persone che il successo è l' eccezione, che gli esseri umani solo a volte trionfano». Per ritrovarlo, dopo l' esperienza in Francia al Marsiglia e al Lilla, ha dovuto attraversare la Manica e spingersi nello Yorkshire.

Alla guida del Leeds lo ha chiamato un imprenditore italiano 46enne, Andrea Radrizzani, che ha preso le redini del club per 100 milioni di sterline (ora ne vale 300), dopo esserne stato vicepresidente, nel 2017 da Massimo Cellino. Nato a Rho, in provincia di Milano, ha lanciato cinque anni fa il provider per la trasmissione di eventi sportivi Eleven Sports. «Volevo un allenatore capace di cambiare a fondo la cultura del Leeds. Un maestro di calcio che desse identità e un gioco offensivo.

Il rapporto con lui sicuramente non è facile, è un uomo con molta personalità. Il suo metodo è uno stile di vita basato su valori di comportamento e disciplina d' allenamento». E la strana coppia italo-argentina, formatasi dopo giorni di trattative e una conversazione finale, faccia a faccia, di dieci ore consecutive, ha funzionato. Lo stile di vita spartano di Bielsa, detto "Il Loco", ha sorpreso anche in Inghilterra. Guadagna 3 milioni di sterline l' anno ma ha affittato un piccolo appartamento vicino al campo di allenamento, raggiunto con la quotidiana passeggiata in tuta, zaino in spalla, pieno dei suoi appunti redatti su semplici fogli.

Ora per il mister inizia l' epoca più difficile, non per l' approdo in Premier, ma per lo stress test alla sua filosofia. «Il successo è deformante: rilassa, inganna, ci rende peggiori, ci aiuta a innamorarci eccessivamente di noi stessi. Al contrario, l' insuccesso è formativo: ci rende stabili, ci fa ritornare coerenti. Sia chiaro che competiamo per vincere, ed io faccio questo lavoro perché voglio vincere quando competo. Ma se non distinguessi ciò che è realmente formativo da quello che è secondario, commetterei un errore enorme». Il presidente Radrizzani ha però obiettivi chiari, tanto da pensare a Edinson Cavani per il calciomercato.

Vincere un trofeo sarà una naturale ambizione per un club che ha 101 anni e non lo fa dal 1992 (brillano tre Campionati e due Coppe delle Fiere). Come per Bielsa, i cui successi coi club risalgono agli anni 90 con il Newel-l' s Old Boys e Vélez Sársfield.

Nikolaj Coster-Waldau, l' attore che ha interpretato Jaime Lannister nella popolare saga Il Trono di Spade e grande tifoso del Leeds, ha scritto sui social un messaggio al tecnico: «Hai fatto la storia. Ora sei immortale. Ti amiamo». La bacheca, per ora, può attendere.

