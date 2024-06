I LEGALI DI MAURIZIO COCCO HANNO DENUNCIATO PER SEQUESTRO DI PERSONA LE AUTORITÀ DELLA COSTA D’AVORIO: L'INGEGNERE EDILE DI 61 ANNI DI FIUGGI E’ ANCORA DETENUTO NONOSTANTE LA SENTENZA DI SCARCERAZIONE - LA LIBERAZIONE DI COCCO, PREVISTA ENTRO IL 2 GIUGNO, È STATA SOSPESA A CAUSA DI UNA NUOVA INDAGINE SPUNTATA FUORI IN QUESTI GIORNI - IL 61ENNE VENNE ARRESTATO DUE ANNI FA PER UNA PRESUNTA FRODE FISCALE NELL'AMBITO DI UN'INCHIESTA SU UN GIRO DI NARCOTRAFFICO E RICICLAGGIO…

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - I legali ivoriani di Maurizio Cocco, l'ingegnere edile di 61 anni di Fiuggi detenuto in Costa d'Avorio nonostante la sentenza ne decreti la scarcerazione, hanno presentato una denuncia per sequestro di persona contro le autorità ivoriane. La liberazione di Cocco, prevista entro il 2 giugno, è stata sospesa a causa di una nuova indagine che sarebbe spuntata in questi giorni: si tratterebbe quindi di una detenzione preventiva, che prolunga quella già in corso. A maggio le autorità ivoriane avevano invece annunciato l'imminente scarcerazione del 61enne, ma l'uomo risulta ancora in carcere.

Un altro dei legali ivoriani di Cocco ha presentato una domanda di scarcerazione immediata al tribunale, sostenendo che è del tutto "illegale e anticostituzionale" quanto sta accadendo al 61enne. "Spero che mio marito torni il prima possibile, il caso di mio marito non ha spiegazioni plausibili da parte delle autorità ivoriane", sostiene Assunta Giorgini, moglie di Cocco.

Il 61enne venne arrestato due anni fa per una presunta frode fiscale nell'ambito di un'inchiesta delle autorità locali su un presunto giro di narcotraffico e riciclaggio. Lo scorso 7 maggio il tribunale ivoriano lo aveva condannato a due anni di reclusione ma in questi due anni Cocco - che si è sempre detto innocente - in attesa di giudizio aveva già di fatto scontato la pena in carcere.

maurizio cocco e la moglie assunta