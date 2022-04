LEWANDOWSKI VA AL BRACCIO DI FERRO CON IL BAYERN. IL BARCELLONA PRONTO ALL'ASSALTO - IL CLUB TEDESCO NON HA INTENZIONE DI LASCIARLO PARTIRE ANCHE PERCHÉ SAREBBE DIFFICILE TROVARE UN'ALTERNATIVA DELLO STESSO LIVELLO. I BLAUGRANA HANNO UN'INTESA CON IL PROCURATORE MA MANCA L'ACCORDO SULLA DURATA DEL CONTRATTO – I CATALANI CONTINUANO ANCHE A SEGUIRE UN ALTRO CENTRAVANTI: SI TRATTA DI…

(ANSA) La possibilità che Robert Lewandowski lasci il Bayern Monaco a fine stagione, per trasferirsi in Spagna e indossare la maglia del Barcellona, può diventare concreta. Secondo quanto pubblica oggi il quotidiano Marca, Mateu Alemany, ds del club catalano, ha già incontrato l'agente del centravanti polacco, Pini Zahavi, per informarlo che il Barcellona è disposto a pagare 35 milioni per il cartellino del suo assistito.

A Lewandowski verrebbe offerto un contratto di biennale, che può essere prolungato di un anno. Il Barcellona continua anche a seguire un altro centravanti: si tratta di Álvaro Morata, attualmente alla Juventus, ma il cui cartellino appartiene all'Atletico Madrid.

