Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

Oggi scade il termine che il Real Madrid ha suggerito a Kylian Mbappé per prendere una decisione: restare ancora al Paris Saint-Germain o accettare l’offerta di trasferirsi in Spagna, finalmente, dopo anni di corteggiamento[…] anche il Liverpool si è fatto avanti: sono ormai ore decisive per il mondo dello sport francese ed europeo. Il 25enne campione del mondo (nel 2018 in Russia) è l’unica vera star planetaria della Ligue 1, talmente importante per il suo Paese — e non solo dal punto di vista sportivo — che nel luglio 2022 era stato Emmanuel Macron a telefonargli per convincerlo a restare: […]

. Macron tenterà di nuovo di trattenere Mbappé, dopo avere proclamato il 2024 «l’anno dell’orgoglio francese» (Olimpiade a Parigi, 80 anni dello sbarco in Normandia, riapertura di Notre-Dame, 150 anni dell’Impressionismo). Perdere il numero 7 del Psg, proprio quest’anno, sarebbe una sconfitta anche politica[…]

Ma più della parola di Macron, conterà forse quella della madre di Mbappé, Fayza Lamari, che negli ultimi mesi è diventata sua agente di fatto e che si sta esponendo in pubblico più che in passato. […] Dopo essersi separati, il padre e la madre si sono divisi i compiti: Wilfrid aiuta Kylian negli aspetti tecnico-calcistici, Fayza si occupa del resto: contratti, immagine, e soprattutto l’associazione IBKM.

«Inspired By Kylian Mbappé» è la struttura che Mbappé ha voluto creare nel 2020 per aiutare i giovani meno fortunati «da Bondy in Francia a Yaoundé in Camerun», […]Nei giorni decisivi della scelta — Psg, Real Madrid o Liverpool — , Fayza Lamari ha deciso di uscire dalla riservatezza coltivata finora e apparirà assieme al figlio Kylian in una puntata della trasmissione Envoyé special di France 2, la rete pubblica francese, questo giovedì.

Qualche estratto in anteprima illumina il rapporto molto stretto e anche molto franco tra madre e figlio: «Ho detto a Kylian, mi sta bene lavorare 23 ore su 24 per te. Ma la sola cosa che mi piace è l’associazione IBKM». E quindi, per finanziarla a dovere, Fayza Lamari racconta di non avere esitato con Kylian: «Gli ho detto che se non avessi avuto a disposizione per l’associazione almeno il 30% dei suoi guadagni, non l’avrei fatto. Mi tiro indietro e faccio come tutti: vado in vacanza alle Maldive, ma certo non lavoro per te!». […]

