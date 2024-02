MA ALLORA FANNO BENE I PRESIDENTI A PRENDERE A CALCI IN CULO I GIOCATORI - PENSATE CHE FINE DA STRONZO FA IL PRESIDENTE DEL PSG, NASSER AL-KHELAIFI, CHE HA COPERTO D’ORO KYLIAN MBAPPE' (STIPENDIO DA OLTRE 70 MILIONI LORDI L'ANNO CON LA PROMESSA DI UN "BONUS FEDELTÀ" DI QUASI 200 MILIONI ALLA FIRMA DEL RINNOVO) E ALLA FINE HA INCASSATO UN “VAFFA”: IL 25ENNE FRANCESE LASCERÀ LA SQUADRA A GIUGNO PER TRASFERIRSI AL REAL MADRID - IL PSG LO PERDERÀ A ZERO, DOPO AVER SPESO 180 MILIONI DI EURO PER ACQUISTARE IL SUO CARTELLINO DAL MONACO...

Estratto dell'articolo di Stefano Semeraro per “la Stampa”

«Da tifoso del Real Madrid, io Mbappé lo prenderei anche domani». Detto da Rafa Nadal, che un giorno forse sarà il Presidente dei Blancos, e fatto. Il calciatore più forte del mondo molla il Paris Saint-Germain e la stagione prossima giocherà nel club più prestigioso di sempre.

Uno schiaffo, clamoroso, alla Francia, e un matrimonio straniero che s'aveva da fare, ma che dopo anni di corteggiamenti e rifiuti rischiava rinvii infiniti, con la sposa spagnola nervosa all'altare e il futuro coniuge intento a sfogliare l'album dei dubbi, delle convenienze, del potrei quando voglio, ma forse non voglio.Ci sarà rimasto male Macron, Le President che si era speso per trattenere il ragazzo di Bondy, dintorni di Parigi, per scongiurare la fuga all'estero del suo cervello da Politecnico applicato al pallone. […]

Gli mancano solo due cose: il Pallone d'Oro - al massimo è arrivato terzo nel 2023, dietro Messi ed Haaland - e la Champions League. A Parigi […] la coppa con le orecchie può ancora afferrarla quest'anno. Ma il trasloco a Madrid, dove ne hanno collezionate quattrordici, è un'ipoteca più facile da riscuotere. Nel 2021 la Casa Blanca, che lo segue da quando era cucciolo, aveva già buttato sul piatto un'offertona, 200 milioni, e non era bastata; negli ultimi tempi è tornata sotto sventolando 70 milioni l'anno di ingaggio. […]

Oggi al Psg Mbappé guadagna 72 milioni, e Nasser Al Khelaifi, il presidente born in Qatar della squadra francese era pronto a mettergliene in tasca 100 per trattenerlo per altri 4 anni: non è bastato. […] venticinque anni sono l'età giusta per mettere casa in una nuova leggenda. Così il Real ritorna vieppiù galactico, mentre Kylian il fenomeno può puntare ad una immortalità ancora più nobile, definitiva, luminosa.

Farsi terminale di una storia che coincide con quella del calcio. Figlio di un papà di origini camerunesi, Wilfried, allenatore di calcio, e di una mamma, Fayza, che gli fa anche da manager, con le radici in Algeria, Mbappé in Francia ci sta da Papa e da re (in nazionale Deschamps nonostante le bizze commerciali lo anche fatto capitano). Ma addobbare di nuove statistiche e nuovi trofei il salotto di un club nato nel 1970 come il Psg è una cosa; ritinteggiare il tempio Bernabeu un'altra. La grandeur se la porta appresso, Mbappé, idolo di tutti e amico forse di nessuno, e pazienza se la Francia rosica. La sua vera Patria è quella che si è promesso da solo, al netto dello stipendio.

