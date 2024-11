11 nov 2024 12:33

MA I FRIEDKIN VOGLIONO PORTARE LA ROMA IN B? CON TERZIC I GIALLOROSSI RISCHIANO DI FINIRE TERZULTIMIC – COME DAGO-DIXIT I TEXANI SONO ARRIVATI IN INCOGNITO ALL’HOTEL POSTA VECCHIA DI LADISPOLI E STAREBBERO INCONTRANDO IL TECNICO TEDESCO, EX ALLENATORE DEL BORUSSIA DORTMUND (CHE NON CONOSCE LA SERIE A, NON PARLA ITALIANO E HA LITIGATO PURE CON HUMMELS) – NELLE PROSSIME ORE PREVISTO UN INCONTRO TRA L'AGENTE GIUSEPPE RISO (PROCURATORE, TRA GLI ALTRI, ANCHE DI IVAN JURIC) E LA PRESIDENZA GIALLOROSSA PER DISCUTERE DELL’USCITA DEL TECNICO CROATO E DI MANCINI, CRISTANTE E BALDANZI...