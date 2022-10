21 ott 2022 16:36

MARCELL JACOBS METTE UN LIKE A UNA FOTO DI SALVINI SU INSTAGRAM – IL CAPITONE AVEVA SCRITTO: “PRONTI A PRENDERE PER MANO IL NOSTRO SPLENDIDO PAESE” – LA POLEMICA QUANDO SI SCOPRI’ CHE IL VELOCISTA AZZURRO SEGUIVA SOLO SALVINI SUI SOCIAL: “LO SEGUO SU INSTAGRAM PER EDUCAZIONE”