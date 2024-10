MBAPPÉ, CON UNA MANO DAVANTI E L'ALTRA 'NDRE' - L'ATTACCANTE DEL REAL MADRID FA INCAZZARE I TIFOSI FRANCESI PERCHE’ È STATO FOTOGRAFATO ALL’USCITA DI UNA DISCOTECA A STOCCOLMA, PROPRIO MENTRE GIOCAVA LA NAZIONALE - IL CAPITANO DEI "BLEUS" HA SALTATO GLI IMPEGNI DI NATIONS LEAGUE A CAUSA DI UN INFORTUNIO, MA ORA I SUPPORTER AVANZANO DUBBI SUI SUOI PROBLEMI FISICI - IL 25ENNE FRANCESE AVEVA QUALCHE GIORNO DI PERMESSO PER RIPOSARE...

Estratto da www.corriere.it

Mascherina e cappellino nascondono la faccia, non allontanano la figuraccia. […] Non importa se Kylian Mbappé, non convocato dalla Francia per motivi fisici, sia davvero infortunato. Il tifoso per natura pensa che un giocatore non possa avere altro dio al di fuori della squadra.

Se salta la partita, ci sono poche cose che può fare: andare allo stadio a guardarla, restare vicino ai compagni, curarsi, andare in un centro di fisioterapia, dal medico, al massimo può restare a casa ma solo se molto rammaricato. Non va a ballare.

[…] Niente partita contro Israele di Nations League. E durante la partita dov’era? Il giornale svedese Aftonbladet lo ha trovato e fotografato in una discoteca a Stoccolma, proprio mentre giocava la Nazionale. I tifosi si sono infuriati, avanzano dubbi sul suo infortunio, si sentono traditi. I francesi e anche i madridisti. Anche se il giocatore ha avuto giorni di permesso per riposare, anche se non ha fatto nulla di male, anche se ha parlato con allenatore e ct. Non importa. […]

