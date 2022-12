MBAPPE’ FA DELLE DIFESE UN FRAPPE’! L’ATTACCANTE DELLA FRANCIA E’ IMMARCABILE. IMPRESSIONA PER I GOL E PER LO SPRINT FORMIDABILE - IL COACH DI JACOBS: “ATLETA FANTASTICO, MA A PARAGONARLO AGLI SPRINTER GLI FAREMMO UN TORTO. IN QUEL CONTESTO NON SAREBBE UN FENOMENO E INVECE LO È” – “IL DIFENSORE POLACCO CASH: “HO PASSATO POMERIGGI A STUDIARLO E POI, NELLA REALTÀ, ERA MOLTO PIÙ VELOCE DI QUANTO POTESSI IMMAGINARE”

Giulia Zonca per lastampa.it

Uno scatto e Mbappé esce dai radar, brucia gli uomini che cercano di fermarlo, non importa con quale schema. L’ultimo a provarci è uscito ubriaco dal confronto: Matty Cash, difensore polacco, travolto agli ottavi: «Ho passato pomeriggi a studiarlo e poi, nella realtà, era molto più veloce di quanto potessi immaginare». Ma quanto rapido sa essere Mpabbé?

La federazione francese ha una risposta secca, 35 km/h di velocità massima e il calcio traduce la punta in media e pesca tempi fantasiosi per un uomo che di fantasia ne ha già abbastanza di suo, ben al di sopra del, presunto, picco da sprinter. Mbappé non ha bisogno di contrastare Bolt e non ha nessuna caratteristica che gli permetterebbe di farlo, ma il calcio pare ossessionato dai suoi stessi dati e dal fascino di girare sempre più in fretta.

Succede davvero: le partite cambiano ritmo e proprio collezionare numeri ha dato al pallone una nuova ambizione: gli analisti hanno capito che fare chilometri non serve, conta saper accelerare. I tecnici hanno recepito il suggerimento e le nuove generazioni assecondano la tendenza, che si intensificherà.

Mpabbé si muove già nel futuro «però non potrebbe stare su una pista», parola di chi ci sta tutti i giorni. Paolo Camossi, l’allenatore che ha portato Marcell Jacobs a vincere due ori olimpici, applaude lo scatto ma solo fino a che sta su un campo di calcio: «Il francese è un fantastico atleta prima che un grande giocatore, la sua velocità di gioco fa la differenza, a paragonarlo a un velocista gli si fa un torto. In quel contesto non sarebbe un fenomeno e invece lo è».

Vale per lui, come per tutti i presenti al Mondiale. In passato, certe suggestioni hanno dato a Cristiano Ronaldo tempi sotto i 10 secondi in 100 metri virtuali. Tanto in un’altra dimensione da non avere nessun parametro in comune con quelli reali. Camossi ci guida dietro le quinte dei rilevamenti: «Il calcio usa un sistema fantastico che grazie all’intelligenza artificiale raccoglie i dati di ogni singolo giocatore e lo riconosce, spettacolare. Solo che gli strumenti sono tarati in base a quello sport e siccome i giocatori non hanno bisogno di essere centometristi, non sono giustamente interessati alla precisione sulla velocità». In pratica: in atletica si calcolano 240 fotogrammi al secondo, nel calcio 50 quindi il margine di errore passa da un centimetro per ogni 10 metri a 25, «con i sistemi usati ai Mondiali Bolt correrebbe i 100 in 8”05 e Jacobs in 8”31». I personali veri invece dicono 9”80 per il campione olimpico e 9”58 per l’uomo che ha il record del mondo. Così, alla rovescia si può ipotizzare che Mbappé farebbe 10”90. Non potrebbe competere con la donna più veloce in circolazione, la giamaicana Fraser-Pryce che nel 2022 ha toccato i 10”62.

Come dice Collina per annullare le differenze tra i sessi, «gli arbitri non sono sprinter» e non lo sono nemmeno i giocatori arrivati ai quarti: tra quelli rimasti Mbappé è per distacco il più veloce e quando spiazza l’avversario proietta il busto in avanti, ma l’attimo di immaginifica similitudine finisce lì. In atletica il punto in cui raggiungi la velocità massima determina il risultato, nel calcio non si corre la distanza sufficiente a svilupparla «se lo facessero, al massimo ai 60 metri crollerebbero». A Mbappé interessa smarcarsi, intercettare la palla, tirare, anticipare. La velocità massima non ha alcun significato sul suo rendimento.

Fine della sfida impossibile, una di quelle che allo sport piacciono, «tipo paragonare un cestista a un saltatore in alto, divertente, però non si può. Proprio per giocare Jacobs e Mbappé potrebbero magari duellare in un salto in lungo da fermi usando fisico e reattività o si potrebbe fare una staffetta cercando di calibrare le squadre». Mbappé e Jacobs non hanno proprio niente in comune? «Sono due campioni, sono belli da vedere, sono numeri uno nel loro sport, mi piacerebbe che guadagnassero pure allo stesso modo, ma siamo distanti. Sulla velocità restano imparagonabili. Del resto Bolt ha fatto un tentativo di passare al calcio e non ci è riuscito». Divisi allo start. Il pallone gira veloce ma non così tanto. E a Mbappé non serve partire dai blocchi per provare a vincere il secondo Mondiale.

