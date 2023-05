17 mag 2023 18:46

MEGLIO IL CITY O IL REAL MADRID IN FINALE PER L’INTER? IL VICEPRESIDENTE NERAZZURRO JAVIER ZANETTI VUOLE EVITARE ANCELOTTI MA LA SQUADRA DI GUARDIOLA È PIÙ FORTE (E NON HA MAI VINTO LA CHAMPIONS). IN PIU’ QUEST’ANNO PEP S'È FATTO COMPRARE HAALAND, IL CENTRAVANTI PIÙ FORTE IN CIRCOLAZIONE - IL REAL HA IL PESO DELLA STORIA E L'ARMA VINICIUS, CHE PERÒ INZAGHI PUÒ BLOCCARE COME HA FATTO CON LEAO IN SEMIFINALE