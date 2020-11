13 nov 2020 18:13

MESSI MALE - ANCORA CONATI DI VOMITO IN CAMPO PER LA PULCE. QUESTA VOLTA PRIMA DI ARGENTINA-PARAGUAY. ERA GIÀ SUCCESSO TANTE ALTRE VOLTE CON IL BARCELLONA. IN ARGENTINA, GIÀ DA TEMPO, HANNO INDIVIDUATO IL PROBLEMA CHE PORTA MESSI AD AVERE SPESSO CONATI DI VOMITO IN CAMPO. SI TRATTA DI RINOSINUSITE CRONICA, UNA MALATTIA CHE AUMENTA LA PRODUZIONE DI MUCO E RENDE DIFFICILE ESPELLERLO DAL CORPO – IL PIANO ALIMENTARE CREATO SU MISURA DAL NUTRIZIONISTA ITALIANO - VIDEO