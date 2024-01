IL MILAN RIFILA TRE PERE A UNA ROMETTA: PIOLI RESPIRA, MOURINHO SCIVOLA A 5 PUNTI DALLA ZONA CHAMPIONS - I GOL DEI FRANCESI ADLI, GIROUD E THEO HERNANDEZ RAFFORZANO IL TERZO POSTO ROSSONERO. NON BASTA UN RIGORE DI PAREDES, LUKAKU E’ UN FANTASMA, LA BATTERIA DI ESTERNI A DISPOSIZIONE DELLO "SPECIAL" E’ IMBARAZZANTE: QUANDO CELIK SI PERDE IL PALLONE, PURE REIJNDERS GLI SCOPPIA A RIDERE IN FACCIA…

Tre gol dei moschettieri francesi, tre perle per esaltare il Milan e far respirare un Pioli mai così fragile sulla sua panchina. Il 3-1 finale con cui la squadra rossonera abbatte la Roma mette un bel puntello sul terzo posto in campionato del Milan, e lascia i giallorossi di Mourinho nel proprio labirinto, fatto di dubbi caratteriali e poche idee di gioco. Adli nel primo tempo (diagonale di sinistro), Giroud (colpo di testa) all'inizio del secondo e Theo Hernandez a sei minuti dalla fine (legnata potente e prepotente sotto la traversa) hanno esaltato un San Siro affamato di risposte e certezze.

Per il Milan sono arrivate. La Roma - illusa da un rigore di Paredes sul 2-0 - invece si ritrova nona a -5 dal quarto posto che vale la Champions, pochi giorni dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio. Mourinho, assente per squalifica, ha perso anche i pochi leader sui quali poteva contare, primo fra tutti Lukaku: involuto, ancora fantasma, così fragile da non aver nemmeno tirato il rigore del parziale 2-1.

Reijnders protagonista di un gesto non proprio elegante nei confronti di Celik al 23’ di Milan-Roma. L’esterno turco giallorosso ha perso goffamente il pallone in area nel tentativo di fare un cross e il centrocampista olandese gli ha riso in faccia. Reijnders era stato protagonista in positivo pochi minuti prima con l’assist vincente per il primo gol in Serie A di Adli.

