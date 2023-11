21 nov 2023 16:47

E MO' CHI LI SENTE ADANI E CASSANO? - ROBERTO DE ZERBI, GRANDE AMICO DEI DUE EX CALCIATORI, SAREBBE IN POLE POSITION PER LA PANCHINA DEL REAL MADRID DOPO L'ADDIO DI CARLO ANCELOTTI PREVISTO PER L'ESTATE - DE ZERBI È VISTO COME UN OTTIMO SOSTITUTO DI "RE CARLO" PER IL BEL GIOCO MOSTRATO COL SUO BRIGHTON E PER IL LAVORO CON I GIOVANI - L'ALTRO CANDIDATO FORTE E' XABI ALONSO (EX REAL CHE ALLENA IL BAYER LEVERKUSEN), A CONFERMA DELLA "SVOLTA GIOCHISTA" DI FLORENTINO PEREZ…