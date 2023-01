IL MONDO ARABO È PARTITO ALLA CONQUISTA DEL CALCIO - L'AMICHEVOLE TRA IL PSG E LA SQUADRA MISTA AL-NASSR AL-HILAL (NELLA QUALE SONO ANDAI IN GOL SIA MESSI CHE CRISTIANO RONALDO) HA SEGNATO LA FINE DELLA TENSIONE TRA QATAR E ARABIA SAUDITA. E POTREBBE RAPPRESENTARE L'INIZIO DI UN'ALLEANZA PER PORTARE IL MEDIO ORIENTE AL CENTRO DEL CALCIO GLOBALE - NEL MIRINO C'E' IL MONDIALE DEL 2030, MA ANCHE L'INGAGGIO DI LIONEL MESSI: L'AL-HILAL, SQUADRA RIVALE DI QUELLA DOVE GIOCA CR7, AVREBBE…

Estratto dell'articolo di Carlos Passerini per il “Corriere della Sera"

La preghiera del muezzin si mescola al boato dei tifosi, mentre lo skyline di Riad s’illumina al tramonto, alle spalle delle tribune. Attorno al campo, all’ingresso delle squadre, fiammate alte dieci metri evocano i pozzi di petrolio, giusto per ricordare chi ci mette i soldi. Lo show nel deserto comincia così, vistoso e opulento, «saudi style», come dicono da queste parti. Leo Messi alza lo sguardo e osserva, un filo perplesso […]

Sono i fan dell’Al-Hilal, che sognano il suo ingaggio, affinché questa sfida Messi-Cristiano Ronaldo non sia davvero the last dance, […] Difficile, ma non impossibile. Non con i quattrini che girano da queste parti[…].

L’amichevole, che qui in Arabia Saudita è già storia, metteva di fronte il Psg dell’argentino e una selezione dei migliori giocatori dell’Al-Hilal e dell’Al-Nassr, […] si è conclusa 5-4 per i francesi […] Considerato lo scarto tecnico ci si aspettava qualcosa di più dal Psg, che però questa partita l’aveva vinta già prima di cominciare: mettendo in campo […]Messi-Neymar-Mbappé, hanno incassato un cachet da 10 milioni di euro.

Business, ma anche politica: il Qatar, che di fatto è proprietario del club parigino, dopo tre anni di embargo è tornato a vantare eccellenti rapporti diplomatici ed economici con l’Arabia Saudita. Ciò che il Qatar ha fatto in 13 anni, dal 2009 quando ottenne la Coppa del Mondo, il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman lo ha fatto in molto meno tempo grazie al progetto «Saudi Vision 2030» che ha varato nel 2016 con il via libera del padre, re Salman.

La scelta di portare qui le Supercoppe italiana e spagnola rientra in questa strategia: lo sport come acceleratore di un progetto che punta a trasformare l’Arabia Saudita nella potenza finanziaria di riferimento dell’area. È «sportwashing» secondo le associazioni per i diritti umani.

L’obiettivo di Mbs è mettere anche le mani sul Mondiale 2030 ed è chiaro che piazzare in vetrina un testimonial come Cristiano può fare la differenza. Se poi i gioielli da esposizione fossero due, ancora meglio. Pur di averlo, l’Al-Hilal ha proposto a Messi 300 milioni di euro a stagione. Il suo contratto scade a giugno. Chi gli sta vicino, assicura che ci ha pensato sul serio e continua a farlo. […]

