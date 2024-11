LA MOSCOVITA? SE NE E’ ITA! E’ FINITA TRA SINNER E LA TENNISTA RUSSA ANNA KALINSKAYA? LEI NON ERA A TORINO PER LE ATP FINALS E SE NE E’ ANDATA IN VACANZA A MIAMI CON LE AMICHE. LUI HA TOLTO I LIKE AD ALCUNE FOTO SU INSTAGRAM E NON HA SPESO UNA PAROLA PER LEI DOPO LA VITTORIA - SULLA SUA VITA PRIVATA JANNIK È STATO SEMPRE MOLTO RISERVATO, TANTO DA IMPORRE ALLA SUA EX FIDANZATA, MARIA BRACCINI, IL DIVIETO DI PUBBLICARE SUI SOCIAL FOTO INSIEME…

Durante l'emozionante premiazione alle Finals di Torino, Jannik Sinner ha avuto parole di ringraziamento per tutti. Ma proprio tutti: il team, il pubblico, un elogio a Taylor Fritz che non ha fatto poco ad arrivare fino all'ultimo atto (aveva sconfitto Zverev in semifinale e Medvedev ai gironi). Persino per l'arbitro brasiliano Carlos Bernardes, all'ultima gara diretta nel circuito Atp, che forse una citazione non se l'aspettava e lo ha osservato riconoscente.

Ma un'assenza, nell'angolo di Jannik e nelle parole dell'azzurro, ha fatto rumore più di qualsiasi altro applauso. Quella di Anna Kalinskaya, la fidanzata di Sinner su cui ormai da tempo aleggiano voci di allontanamento rispetto al numero 1 del mondo, freschissimo vincitore del titolo di Maestro.

L'azzurro, al suo angolo, non poteva contare dunque sulla tennista russa. Una scena decisamente diversa rispetto a quel bacio in pubblico avvenuto poco più di due mesi fa, dopo la strepitosa vittoria dello Us Open, certificazione del loro legame in mondovisione. Dov'era Anna? A Miami: la russa si è spostata negli States negli ultimi giorni, trascorrendo del tempo con le amiche come ha mostrato sui social.

A proposito di social, gli indizi su una possibile rottura aumentano osservando proprio quello che sta accadendo fra i due su Instagram. Anna Kalinskaya non segue Jannik Sinner, lui invece sì.

Ma l'azzurro adesso ha affidato le chiavi dei suoi profili ad un nuovo social media manager e chissà che pure il suo follow non sparisca a breve. Anche perché la russa ha completamente taciuto riguardo alla cavalcata del suo (ex?) fidanzato a Torino: nessun like ai post di Jannik, nessun commento, nessuna interazione. Solo foto dall'altra parte del mondo in relax, senza pensare apparentemente ai programmi per la prossima stagione, dal momento che quella di Anna è terminata lo scorso 18 ottobre al torneo cinese di Ningbo.

CHE FINE HA FATTO ANNA KALINSKAYA?

Pierluigi Gaudio per Novella 2000 - Estratti

Non c’è alcun dubbio. Il 2024 è stato per Jannik Sinner l’anno della svolta e della consacrazione. L’anno della svolta a livello personale e l’anno della consacrazione a livello professionale. In entrambi i casi, il tennista altoatesino è dovuto passare attraverso alcuni momenti difficili, la crisi che fa rinascere e rende più forti. Andiamo con ordine. Prima di raggiungere la vetta della classifica mondiale, Jannik ha fatto pace con il cuore.

In principio era Maria

Sulla sua vita privata è stato sempre molto riservato, tanto da imporre alla sua ex fidanzata, Maria Braccini, il divieto di pubblicare sui social foto insieme che facessero capire dove fosse e cosa facesse. Con Maria è stato vero amore, ma già poco più di un anno fa il rapporto aveva iniziato a scricchiolare proprio a causa di una foto pubblicata dall’influencer, che ritraeva Jannik.

Da lì un breve separazione, durante la quale Sinner è stato accostato a Laura Margesin, modella altoatesina, che per alcuni mesi ha catturato le attenzioni del tennista. Ma il rapporto tra Maria e Jannik era forte, anche se lui insieme a lei sentiva di non essere se stesso, per questo l’idillio con Laura si è rotto. Ed è arrivata Anna.

Crede finalmente nell’amore

Con la tennista russa Anna Kalinskaya, ex del collega australiano Nick Kyrgios (che non risparmia mai parole al veleno per lei e per Sinner), Jannik ha ricominciato a credere nell’amore, ovvero ha ricominciato a credere che per essere innamorati non bisogna cambiare, basta essere se stessi.

Ne è convinto e lo ha anche dichiarato al magazine inglese Esquire: «Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Questo non è successo, ecco perché funziona». Qualcuno ha letto in queste parole una stoccata alla ex Maria, ma Jannik protegge sempre la sua vita privata, così come sta facendo ora. Mentre tutti parlano di crisi tra lui e Anna (lei non lo segue più sui social) lui sorride e, da gentiluomo, non ne parla.

