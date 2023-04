MOU ‘NDO VAI? MOURINHO A GIUGNO LASCIA LA CASA AI PARIOLI. FUGA DA ROMA? IL CLUB: "NON C’E’ NESSUN NESSO". LO "SPECIAL" HA UN ALTRO ANNO DI CONTRATTO E VUOLE RESTARE. MA I FRIEDKIN DEVONO DARGLI UNA SQUADRA ALL’ALTEZZA – IL SIPARIETTO CON TOTTI IN DIRETTA TV (“PER SABATO HO PIU’ BISOGNO DI ALDAIR CHE DI TE”) – LE PAROLE DEL CAPITANO SU MOU, DYBALA, FRIEDKIN E…SPALLETTI

Estratto dell'articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

Mou lascia i Parioli. Per avvicinarsi (casa e chiesa) a Trigoria? O per staccarsi dalla Capitale, e quindi dai giallorossi, nonostante il contratto triennale lo inchiodi qui per un’altra stagione? La notizia ha iniziato a fare il giro degli agenti immobiliari che contano con un misto di ansia e curiosità: ma ‘ndo va’? Il mister della Roma da giugno sembra intenzionato ad andarsene dalla dimora che si trova tra Villa Borghese e piazzale delle Belle Arti, di proprietà dell’ex calciatore Alberto Aquilani. Quattrocento metri quadrati incastonati in un palazzo non proprio popolare, commissionato nei primi del Novecento dal principe Carrega di Lucedio.

Adesso questa indiscrezione, che fa impazzire il mondo del real estate pallonaro. Contattati dal Foglio i vertici del club giallorosso confermano l’intenzione di Mou di cambiare aria, ma niente panico: “Sono in corso valutazioni da parte del mister, non c’è alcun nesso con il suo futuro prossimo. Ora ha una casa enorme che non vive: è normale che ne cerchi una più vicina a Trigoria”.

TOTTI

Estratto da www.corrieredellosport.it

Francesco Totti in diretta a Dazn torna a parlare di Roma: lo fa al fischio finale della partita di Bergamo contro l'Atalanta. Ecco le sue parole, apprezzatissime dai tifosi

Totti: "Dybala è un fenomeno"

"So Dybala che giocatore e ragazzo è, averlo è un bene per tutti. Sta sopra la media, è un fenomeno, per vincere ci vogliono i campioni e lui lo è"

Totti sul derby in semifinale di Champions

"Chi passa? Sinceramente non lo so, è un derby, l'importante è che una vada in finale"

Totti su Spalletti

"Se dovessi incontrarlo lo saluterò, ha fatto una stagione strepitosa. E' uno degli allenatori più forti che c'è, l'ho sempre detto"

Totti e il ritorno alla Roma

"Il matrimonio si fa in due, sarà una risposta banale, non dipende da me. Mettersi seduto e prendere un caffè e parlare di tante cose si potrebbe fare"

Totti su Leao e Kvara

"Due giocatori diversi: Leao è fisico e velocissimo, Kvara è tecnico, ti punta sempre, difficile trovare uno così nel campionato italiano"

In collegamento c'è Lorenzo Pellegrini

Il capitano di ieri e di oggi, uno accanto all'altro. Totti: "Per me Lorenzo è l'uomo e il giocatore più importante della Roma. Abbiamo parlato tanto in privato e sta dimostrando il suo valore. Noi tifosi siamo contenti di avere un giocatore simile. E complimenti per oggi, hai fatto una prestazione da capitano".

Pellegrini: "Francesco non deve dire io chi è, per me è un onore incrociare il suo sguardo o ricevere una parola. Lui sa quanto è importante per me, ci siamo sentiti quando le cose non andavano, è stato importante per me. Riesce a essere il Capitano della Roma sempre, sa il mio stato d'animo in questo momento, lui sa il nostro rapporto, è un onore per me sentirgli dire certe cose".

Totti con malinconia sul Mondiale 2006

"Ai bei tempi - dice Totti vedendo le foto della finale di Berlino -. Io cerco sempre di pensare ai momentio più belli, quello è un ricordo che resterà per sempre, è l'apice per un giocatore. Eravamo un gruppo straordinario"

Totti su Lorenzo Pellegrini

"Il Capitano ha delle responsabilità diverse, avendo questo ruolo ha capito l'importanza di essere giocatore e persona. Sta tornando ai suoi livelli, sono stra felice per lui, ci siamo sentiti, scritti, l'ho incoraggiato dopo il rigore sbagliato con il Feyenoord e ora sta tornando quello che è"

Totti e Mourinho, bellissimo scambio in diretta

"Buonasera mister, grazie alle parole di questo momento ho capito che possiamo arrivare più lontano possibile in zona Champions e in Europa League (Totti si riferisce a Mou che difende la squadra, ndr) . Noi tifosi siamo sempre dietro a incitarvi perché ve lo meritate". Mourinho: "Tu sei Capitano, dammi del tu. Qui c'è questa empatia, la gente capisce i principi di questa squadra. Per sabato potevi aiutarmi, ma magari poteva aiutarmi più Aldair di te..."

