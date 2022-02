NAPOLI-INTER, CHE SPETTACOLO! SCONCERTI SULLA SUPERSFIDA SCUDETTO: "DUE SQUADRE MODERNE CHE INSEGNANO CALCIO A TUTTI. CON IL MILAN SONO LE MIGLIORI - IL NAPOLI HA UNA DIFESA IMPRESSIONANTE INZAGHI HA AVUTO IL MERITO DI NON PERDERE GIOCATORI PER STRADA. GIOCA DALL’INIZIO CON LA STESSA FORMAZIONE, SOLO DUMFRIES HA PRESO IL POSTO DI DARMIAN. NON C’È PRONOSTICO, C’È SPETTACOLO…"

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

SPALLETTI INZAGHI

La prima cosa non è capire chi sia migliore tra Inter e Napoli, sono due squadre emancipate, a modo loro perfette. Hanno un tipo di gioco diverso e rispettivamente utile. Con il Milan sono le migliori tre squadre della stagione ma Inter e Napoli disperdono meno, sembrano più corrette per una strada lunga.

La classifica di serie A

VICTOR OSIMHEN

Il Napoli ha una difesa impressionante: ha subìto in tutto sedici reti di cui otto in sole quattro partite, quando era al massimo delle sue assenze. Nelle altre venti gare ha subito in tutto appena otto reti. L’unica partita che il Napoli ha perso con la formazione al completo è stata quella con l’Inter nel girone di andata , quando si infortunò Osimhen al decimo del secondo tempo staccando più in alto di Skriniar e ricevendo il colpo di testa che sarebbe spettato al pallone.

INZAGHI SPALLETTI

In sostanza sono due squadre complete, molto ben allenate, mature per vincere . L’Inter è avanti con il lavoro, ma il Napoli l’ha raggiunta. Entrambe sono squadre che possono non perdere più da qui alla fine. Hanno armonia, copertura degli spazi di centrocampo, equilibrio di scambi nelle posizioni. Sono due squadre che possono insegnare calcio a tutti in Italia e raccontare la compiutezza del proprio lavoro . Sia Spalletti che Inzaghi hanno preso squadre già in moto e le hanno assecondate. Ora sono alla pari. Non c’è pronostico, solo piccoli dati frastagliati che confermano il pieno regime comune.

inter lazio bastoni skriniar

L’Inter ha fatto nella seconda parte la fila di risultati che il Napoli ha fatto nella prima. Inzaghi ha avuto il merito di non perdere giocatori per strada, l’Inter è stata in questo senso un’eccezione. Gioca dall’inizio con la stessa formazione, solo Dumfries ha preso il posto di Darmian. Il Napoli al completo era di un’altra dimensione, finché è stato. È da capire adesso se sia in grado di andare oltre l’eccezione. Secondo me è possibile. Ma sono due squadre molto belle e diverse, moderne nell’anima. E due tecnici che hanno vinto poco e sempre investito molto. Non c’è pronostico, c’è spettacolo. Direi che è già tanto.

spalletti inzaghi SPALLETTI INZAGHI