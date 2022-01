“DJOKOVIC EGOISTA SENZA SCRUPOLI: HA FALSIFICATO DOCUMENTI O HA MESSO A RISCHIO ALTRE VITE” - LA “SÜDDEUTSCHE ZEITUNG” E I DUBBI SUL CASO DI “NOVAX DJOKOVID”: IL CERTIFICATO FATTO A BELGRADO È VERO? COME FACEVA A SAPERE CHE SI SAREBBE INFETTATO UN ATTIMO PRIMA DI ANDARE IN AUSTRALIA? – “EL PAIS”: “PERCHÉ DJOKO SÌ E RENATA VORACOVA NO? IL SERBO È AL DI SOPRA DEL TENNIS, È UNA GIGANTESCA EMITTENTE POLITICA E COMMERCIALE”

Da ilnapolista.it

Djokovic arriva a Melbourne

Mentre ancora sul capo di Novak Djokovic pende la spada di Damocle di una potenziale espulsione dall’Australia, gli editorialisti di tutto il mondo commentano il comportamento assurdo del campione del tennis. La Süddeutsche Zeitung riepiloga il “caso” e alla fine scrive:

“Sono immagini inquietanti quelle che rimarranno di Djokovic. Anche perché si inseriscono perfettamente nel suo album personale di Corona-party, in cui le istantanee del suo tour di Adria sono incollate in prima pagina”. “Djokovic potrebbe un giorno aver collezionato i trofei di tennis più importanti della storia, ma sarà ricordato come un egoista.

Come un anticonformista che per negligenza mette a repentaglio la vita e la salute degli altri. Per quanto mostruoso possa sembrare, data la mancanza di scrupoli, sarebbe meglio che Djokovic avesse falsificato i risultati positivi del test PCR. E’ fuori questione? Mettiamola così: il documento porta il timbro dell’Istituto di Sanità Pubblica della Serbia, “Dr. Milan Jovanovic Batut” di Belgrado. Qual era il piano di Djokovic? Non poteva sapere che sarebbe stato infettato dal Covid, giusto in tempo…”.

Djokovic si allena in Spagna il 31 dicembre 2

EL PAIS SU DJOKOVIC

E Renata Voracova? Perché Djokovic sì e Renata Voracova no? Nelle stesse condizioni del tennista serbo, la tennista ceca è stata costretta a lasciare l’Australia e a tornarsene a casa. Il caso Djokovic è esemplare, scrive El Pais, della totale irrilevanza del diritto. Si tratta solo di Djokovic, non di leggi o giustizia. Per Santiago Segurola “la differenza sostanziale tra la situazione di Djokovic e quella di Voracova sta nella posizione divergente che occupano sulla scala del tennis. Djokovic è il più grande vincitore di tornei nella storia del tennis, con 20 titoli del Grande Slam”.

DJOKOVIC19

“A questo punto della sua carriera, Djokovic è al di sopra del tennis. Ha raggiunto il grado che trasforma una star dello sport in una gigantesca emittente politica e commerciale. Non è l’unico, ma è uno dei pochi in grado di generare correnti di opinione, monitoraggio e conflitto su scala planetaria”.

El Pais sottolinea anche che la guerra diplomatica tra Australia e Serbia non s’è scatenata, per gli stessi motivi, tra Australia e Repubblica Ceca. Renata Voracova, 80esima nel circuito mondiale femminile, non se l’è filata nessuno. E chiude il pezzo ricordando il pericolo “messianico” di personaggi come Djokovic, uno che crede davvero di poter purificare l’acqua inquinata con la preghiera.

Djokovic si allena in Spagna il 31 dicembre La foto condivisa il 25 dicembre di Petar Djordjic e Novak Djokovic

Il modulo di Djokovic Novak Djokovic 2