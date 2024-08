NIENTE PIÙ RISCHIO DI "PALLINE CALDE" IN CHAMPIONS LEAGUE - GLI ABBINAMENTI DELLA NUOVA COPPA CAMPIONI SARANNO DECISI DA UN COMPUTER - UN MODO PER SEMPLIFICARE I GLI INTRECCI DEL NUOVO FORMATO A 36 SQUADRE (SAREBBERO SERVITE PIÙ DI MILLE PALLINE), MA ANCHE PER EVITARE ERRORI E IMBROGLI - LE SQUADRE SARANNO ESTREATTE SOLAMENTE NELLA PRIMA FASE, QUELLA DELL’ABBINAMENTO DELLE 36 SQUADRE AD ALTRETTANTE “POSIZIONI”, MA SPETTERÀ POI AL COMPUTER DETERMINARE LE AVVERSARIE…

Estratto dell'articolo di Franco Vanni per “la Repubblica”

sorteggi champions 4

[…] Dopo il fuorigioco, i calendari dei campionati e i gol, anche gli abbinamenti della nuova Champions League saranno determinati da un computer. […] La complessità degli intrecci del nuovo formato a 36 squadre, che sarà varato proprio in questa stagione, ha costretto la Uefa a fare un’ennesima concessione alla tecnologia a scapito del romanticismo analogico, preferendo l’algoritmo alle palline.

sorteggi gironi champions league 2022 6

Applicando i criteri per il sorteggio della fase a gironi della vecchia Champions alla composizione dei nuovi “mini campionati”- in cui ciascuna squadra gioca otto partite contro altrettante avversarie diverse, senza andate e ritorno — di palline ne sarebbero servite più di mille, distribuite in 36 urne, per un sorteggio insopportabilmente lungo. […] Le palline sopravvivono solo nella primissima fase, quella dell’abbinamento delle 36 squadre ad altrettante “posizioni”, ma spetterà poi al computer determinare le avversarie.

sorteggio di champions 7

Per ogni squadra estratta manualmente, il software sorteggerà casualmente otto avversarie nelle quattro fasce, visualizzandole sullo schermo in sala sorteggio e in televisione. Sarà sempre un algoritmo a stabilire quali partite saranno in casa e quali in trasferta. […]

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE

«Il software garantirà la totale casualità nel quadro delle condizioni di sorteggio previste dal regolamento », garantiscono gli sviluppatori del software, fornito da AE Live, azienda partner di Uefa per i sorteggi già dal settembre 2023. E assicurano che il nuovo sistema sarà in grado di evitare errori. Come quando nel dicembre 2021 fu annullato e rifatto il sorteggio per gli ottavi dopo che erano state abbinate per errore Villarreal e Manchester United, uscite dallo stesso girone e quindi incompatibili. […]

sorteggio ottavi champions 2022 sorteggio ottavi champions 2022 sorteggio ottavi champions 2022