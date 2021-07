5 lug 2021 12:54

NON CI SONO PIÙ I BOMBER DI UNA VOLTA - CHE FINACCIA BOBONE VIERI: RIPRESO DALL'AMICO ALESSANDRO MATRI MENTRE SI ADDORMENTA A TAVOLA DURANTE UNA CENA IN VACANZA - NON È LA PRIMA VOLTA CHE SUCCEDE: FU IMMORTALATO ANCHE DA ALESSANDRO DEL PIERO APPISOLATO AL CORSO DA ALLENATORI A COVERCIANO - L'EX ATTACCANTE PLAYBOY ORA SI GODE LA FAMIGLIA… - VIDEO