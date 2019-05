NON E’ MAI TROPPO ICARDI - IL BOMBER SENZA VELI CON WANDA NARA SU INSTAGRAM E L'INTER SI INFASTIDISCE PERCHE' SOSPETTA CHE POSSA ESSERE UNA STRATEGIA PER RESTARE - ANCHE PERCHE’ DOPO GLI SCATTI HOT IL NUMERO DELLE SQUADRE INTERESSATE ALL’ARGENTINO NON È CERTO DESTINATO A CRESCERE (SICURI?) – SPALLETTI: “LE FOTO DI ICARDI NUDO? QUI E’ SEMPRE VESTITO DA INTER, A ME INTERESSA QUELLO”

Andrea Ramazzotti per www.corrieredellosport.it

Una foto hot dietro l’altra. Da lunedì non passa giorno senza che Mauro Icardi e Wanda Nara non postino sui rispettivi social istantanee nelle quali uno dei due (o entrambi) sono nudi e avvinghiati. Ieri, esattamente come mercoledì, è toccato al bomber posare senza neppure gli slip, coperto unicamente dai suoi tatuaggi. Non si tratta solo di foto artistiche, ma pare che dietro ci sia una campagna pubblicitaria che verrà resa nota nella sua interezza in futuro.

Resta il fatto che le istantanee apparse su profili Instagram della bella argentina e dell’attaccante di Rosario hanno creato parecchi imbarazzi sia ad Appiano sia in corso Vittorio Emanuele e sono state etichettate come inopportune e sconvenienti. Insomma Maurito è finito nuovamente... in fuorigioco sia con la dirigenza sia con lo spogliatoio che proprio non riesce a capire il perché di certi comportamenti a quattro giornate dalla fine del campionato, con la corsa Champions nel vivo e con i tifosi, soprattutto quelli della curva Nord, che non perdono occasione per insultarlo

ACQUIRENTI SCORAGGIATI - Sui social dell'ex capitano e della showgirl la possibilità di lasciare commenti è stata “bloccata”, ma basta dare un’occhiata sui forum dei tifosi per capire che il popolo nerazzurro non ha gradito questa iniziativa che sembra non sottintenda solo un legame sempre più stretto tra gli Icardi, ma anche interessi di natura economica. Perché entrambi sanno bene che, con oltre 5 milioni di followers a testa solo su Instagram, certi scatti non possono che avere un certo tipo d’impatto sull’opinione pubblica.

Lo sa anche l’Inter che la prossima estate vorrebbe vendere Maurito e si rende conto che aggiungendo all’ammutinamento di metà febbraio questi scatti hot, il numero delle squadre interessate al bomber argentino non è certo destinato a crescere. Anzi… Chissà cosa ne penseranno nella Torino bianconera, dove il numero 9 nerazzurro ha ancora diversi estimatori. Se la strategia è quella di scoraggiare i possibili acquirenti (e non va escluso), potrebbe anche aver successo.

