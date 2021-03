NON C’E’ PACE PER DAVIDE ASTORI - IL CERTIFICATO MEDICO E’ STATO FALSATO? SI APRE L’INCHIESTA BIS - LA PROCURA DI FIRENZE HA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER TRE PERSONE: L'ACCUSA È RELATIVA ALLA FALSIFICAZIONE DI UN CERTIFICATO MEDICO PER UN ESAME A CUI IL GIOCATORE, SCOMPARSO IL 4 MARZO 2018, IN REALTÀ NON SAREBBE MAI STATO SOTTOPOSTO…

Da www.corrieredellosport.it

astori

Non c'è pace per Davide Astori. A tre anni dalla scomparsa e dopo la prima udienza del mese scorso, il caso sulla morte del "capitano per sempre" della Fiorentina si complica ulteriormente. La procura di Firenze ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per tre persone nell'ambito di un'inchiesta bis: l'accusa è relativa alla falsificazione di un certificato medico per un esame a cui il giocatore, scomparso il 4 marzo 2018, in realtà non sarebbe mai stato sottoposto.

astori franchi

Caso Astori, chiesto il processo per tre persone

astori compagni di squadra

Secondo quanto riportato da Corriere Fiorentino e Repubblica, il processo è stato chiesto per Giorgio Galanti, ex direttore sanitario di medicina dello sport del policlinico fiorentino Careggi, per il suo successore Pietro Amedeo Modesti e per il medico dello sport Loira Toncelli.

L'udienza davanti al gup è fissata per il 21 ottobre prossimo. Riprenderà invece il 2 aprile il processo con rito abbreviato per la morte del calciatore che vede imputato con l'accusa di omicidio colposo Giorgio Galanti. Secondo gli accertamenti medico legali il capitano della Fiorentina morì nel sonno, nella camera dell'albergo di Udine dove i viola alloggiavano prima della gara contro l'Udinese, per una aritmia ventricolare maligna, provocata dalla grave patologia cardiaca della quale soffriva e che non gli era mai stata diagnosticata.

astori ricordo tifosi astori-fiorentina10 astori 20 astori astori 4 astori 19 astori