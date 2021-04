PER LA NOTORIETA' CI SI FA ANCHE PESTARE - LO YOUTUBER LOGAN PAUL SFIDERA' SUL RING LA STAR DEL PUGILATO FLOYD MAYWEATHER - L’INCONTRO SI TERRA’ IL PROSSIMO 6 GIUGNO A MIAMI - PAUL, CHE HA OLTRE 22 MILIONI DI FOLLOWERS SU YOUTUBE, HA "PROVOCATO" IN PIU’ OCCASIONI MAYWEATHER SUI SOCIAL - L’INCONTRO SERVE AI DUE PER FARSI PUBBLICITA' : L’EX CAMPIONE DEL MONDO HA CHIUSO LA CARRIERA CON 50 VITTORIE IN ALTRETTANTI INCONTRI, LOGAN PAUL HA APPENA UN INCONTRO DA PROFESSIONISTA (E HA PURE PERSO)

mayweather vs paul

Corrado Damato per "il Messaggero"

Ci risiamo. Ancora una volta Floyd Mayweather riemerge dalla sua meritatissima e ricchissima pensione post pugilistica e infila i guantoni. Discutibile, come del resto in tutte le ultime uscite, la scelta dell'avversario. Si tratta di Logan Paul, popolarissima celebrità dei social media che pur avendo dei trascorsi sul ring ha disputato un solo incontro da professionista, peraltro perdendolo.

Data e luogo dell'imperdibile sfida - specie per i commercialisti sempre al lavoro dell' ex campione mondiale dei Welter - il 6 giugno a Miami, in Florida. «Lo storico evento è firmato e sigillato», ha twittato lo staff promozionale di Mayweather, aggiungendo che l'evento si terrà all' Hard Rock Stadium. Lo «Special Exhibition» match era inizialmente previsto per il 20 febbraio, ma con il mondo ancora attanagliato dal Covid si era deciso di posticipare.

statistiche mayweather vs paul

PESI DIFFERENTI

Per spigare che tipo di incontro sarà bastano i rispettivi curriculum: Il quasi quarantaquattrenne ex campione del mondo ha chiuso la carriera da imbattuto, con 50 vittorie in altrettanti combattimenti.

Ventisette delle suddette sfide, peraltro, si erano chiuse con l'avversario che finiva ko. Logan Paul ha dalla sua solo l' età, che racconta di appena 25 primavere. Punto.

logan paul ksi 3

Un po' poco per pensare di impensierire seriamente uno dei più grandi atleti della storia del pugilato. Anche perché, ricordiamolo, nel palmares ha appena un incontro da professionista, perso contro il collega - di YouTube, non di ring - KSI nel novembre del2019.

IL PRECEDENTE

floyd mayweather 4

Dopo il ritiro ufficiale nel 2015, Mayweather ha disputato soltanto altri due incontri. Il primo nel 2017 contro la star delle MMA Conor McGregor. Incontro ufficiale, pur se improbabile nei presupposti, che fruttò a Pretty Boy la vittoria numero 50, un ko tecnico abbastanza ipotizzabile.

Un secondo rientro c' è stato nel dicembre 2018 quando in Giappone impiegò la miseria di 137 secondi per spiegare qualcosa sulla boxe e sulla vita al malcapitato 20enne Nasukawa, stella della kickboxing in patria ma pesce fuori dall' acqua sul ring del pugilato. Una comparsata che fruttò a Mayweather qualcosa come 77 milioni di dollari.

INCONTRO IMPROBABILE

logan paul

Come si è arrivati allora a questa sfida? Paul ha provocato Mayweather sui social, l' ex pugile ha raccolto la sfida. D' altra parte lo YouTuber ha più di 22 milioni di abbonati al suo canale: insomma, gli insutli con questa platea non passano troppo sottotraccia.

E forse nell' angolo di Logan ci sarà anche il fratello Jake, a sua volta appassionato di pugilato ed esperto di sfide contro le celebrità: di recente ha mandato al tappeto dopo appena due riprese Nate Robinson, ex gloria del basket Nba. Ecco: forse Jake qualche consiglio al fratello potrà darlo, ma forse sarebbe stato meglio farlo prima di salire sul ring. Magari partendo dalle scelta dell'avversario da stuzzicare.

