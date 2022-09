LA NOTTE DEI RIMPIANTI DI SINNER: "QUESTO KO FARÀ MALE PER UN BEL PO'..." – AGLI US OPEN L’AZZURRO PERDE AL QUINTO SET, DOPO 5 ORE DI BATTAGLIA, UNA SFIDA CON ALCARAZ CHE FINISCE DRITTA NELL'EPICA DELLO SPORT – LO SPAGNOLO PARLA DEL MATCH POINT NEL QUARTO SET DISINNESCATO QUASI CON STUPORE ("LÌ, ONESTAMENTE, NON SO PROPRIO COME HO FATTO") E DI SINNER DICE… - I VIDEO DEI COLPI PIU’ BELLI

Da gazzetta.it

Le prime parole a caldo, in coda a una partita epica, tradiscono sensazioni contrastanti: "Perdere in questo modo farà male per un bel po', ma quando mi sveglierò cercherò in qualche modo di portare via solo gli aspetti positivi". La notte newyorchese di Jannik Sinner gronda rimpianto, specie per quel match point nel quarto set disinnescato da Alcaraz quasi con stupore: "Lì, onestamente, non so proprio come ho fatto".

È il fenomeno spagnolo a volare in semifinale dell'Us Open ma la rivalità con Jannik, scritta un'altra pagina storica, è colma di rispetto: "Jannik è un grande giocatore, lo avete visto tutti. È stato incredibile. Grazie a tutti, non smetterò mai di ripetere che tutte le partite che vinco su questo campo le vinco grazie al pubblico. Non riesco a credere a quanta energia riesco ad attrarre da voi. Come è cambiato il match? Dico sempre che bisogna credere in se stessi, ho avuto fiducia in me stesso, nel mio gioco, è difficile chiudere un match del genere in questo momento, è difficile rimanere calmi, ma la fiducia in se stessi è fondamentale".

Ora lo spagnolo in semifinale affronterà lo statunitense Frances Tiafoe. "Tutti conoscono il suo livello, ha battuto Nadal, ha battuto Rublev in tre set, ha molta fiducia e anche per lui questo campo è speciale - ha proseguito -. Cercherò di apprezzare il momento, è la mia prima semifinale in uno Slam, domani avrò tempo di pensare alla partita. Adesso posso riposarmi".

