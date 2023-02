LA NUOVA REGINA DEL CALCIO - TUTTO SU RAFAELA PIMENTA, LA ZARINA DEI PROCURATORI CHE HA PRESO IN MANO L'EREDITÀ DI MINO RAIOLA - I DUE SI CONOBBERO NEGLI ANNI NOVANTA IN BRASILE - DI "ZIA RAFA" NON SI CONOSCE NULLA (PERSINO LA DATA DI NASCITA È UN MISTERO), TRANNE PER IL MODO IN CUI GESTISCE OGNI ASPETTO DELLA VITA DEI SUOI ASSISTITI, DALLA LOGISTICA ALL'ISTRUZIONE DEI FIGLI E LE VACANZE - OGGI È LA DONNA PIÙ INFLUENTE DEL CALCIO E CONTINUA A PORTARE AVANTI IL LAVORO DI RAIOLA…

Estratto dell'articolo di Claudio De Carli per “il Giornale”

L’ereditiera? Beh, intanto si presenta bene, appunto che in un contesto largamente maschilista ha una sua valenza, eleganza poco appariscente, pulita, semplice, ottimista, diretta, e poi competenza assoluta, tenacia, volontà. Quando negli anni Novanta il presidente del Brasile Fernando Henrique Cardoso eletto col Psdb di centro destra decide una lotta senza frontiere alla corruzione che affossa l’economia del Paese, inserisce nel suo staff antitrust una squadra di giovani studenti e chiama lei, Rafaela Pimenta, neolaureata in legge.

Rafaela non ha ancora la più pallida idea di cosa ne sarà ma si getta nel nuovo progetto, ed è in queste circostanze che conosce casualmente Mino Raiola. […] L’imprinting fra i due è formidabile, Mino intuisce che Rafaela è la persona che cerca, Rafaela non ha dubbi che sia Mino la persona che la farà svoltare. […]

Su Mino un impatto impensabile, neppure lui è già il migliore nel campo, è abituato a fare tutto in prima persona, non delega, non è affatto propenso a condividere le sue mosse, ma sente che Rafaela è di altra categoria e quando decide di spostare la sua attività a Monte Carlo anche Rafaela si trasferisce nel Principato, discreta, sempre un passo dietro, misteriosa. Di lei non si conosce nulla, lavora all’ombra del più grande agente sulla faccia della terra che arriva a chiederle una compartecipazione nella sua agenzia, proposta che lascia sbalorditi, la One è una potenza inimmaginabile, muove i più grandi calciatori in circolazione, una famiglia.

L’ex commerciante italiano di mozzarelle e la brasiliana zia Rafa, come la chiamano i suoi assistiti, ora sono la punta del mercato calcistico mondiale.

Lei si rivolge ai calciatori con estrema educazione, gli dà un carattere, li forma, si occupa di tutto, logistica, problemi familiari, l’istruzione dei loro figli, perfino del loro account, va addirittura in vacanza con loro, si presenta alle feste di compleanno e anniversari, una missione: Caro, qual è il tuo più grande desiderio? Poi un maledetto giorno Mino lascia la terra, adesso cosa ne sarà dei vent’anni della One, chine prenderà in mano le sorti? […]

Rafaela adesso è la più influente donna del calcio mondiale, presidente onorario della Iafa, l’Italian Association of football agents, e non esita a scagliarsi contro la Fifa che vuole regolamentare a modo suo il settore. […]

[…] Naturalmente non mancano i suoi detrattori, l’hanno anche insultata con epiteti poco riportabili, ha atteso il momento giusto e quando è arrivato non si è fatta trovare impreparata nel rispetto totale delle linee di Mino ma ferma anche nei confronti dei suoi famigliari più stretti […]

